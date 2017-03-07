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Фотофакт

Родео на зеленой зоне

Военный оркестр приглашает на концерт

Антон Скворцов
7 марта 2017 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянцев в очередной раз порадует своим выступлением духовой оркестр Государственной службы транспорта 194 понтонно-мостового отряда Министерства инфраструктуры.

Концерт состоится в Центре культуры и окружающей среды (ДК Железнодорожников) в пятницу, 10 марта. Начало в 14:00. Вход свободный.

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Комментарии к статье «Военный оркестр приглашает на концерт»

Славянцев в очередной раз порадует своим выступлением духовой оркестр Государственной службы транспорта 194 понтонно-мостового отряда Министерства инфраструктуры.

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Когда подорожает проезд в троллейбусах

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