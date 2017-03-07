|7 марта 2017
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Славянцев в очередной раз порадует своим выступлением духовой оркестр Государственной службы транспорта 194 понтонно-мостового отряда Министерства инфраструктуры.
Концерт состоится в Центре культуры и окружающей среды (ДК Железнодорожников) в пятницу, 10 марта. Начало в 14:00. Вход свободный.
7 марта 2017
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На заседании исполкома 1 марта начальник отдела экологии Лариса Соловей презентовала Программу обращения с отходами, которая должна определить стратегию утилизации мусора на территории города на ближайшие три года.
— 7 марта 2017 —
Одесса город, конечно, колоритный, и для того, чтобы в полной мере проникнуться ее неповторимым духом и очарованием старых одесских двориков, пары дней, пожалуй, будет маловато.
— 6 марта 2017 —
С началом марта городская инспекция по благоустройству начала цикл мероприятий, направленных на приведение в надлежащий вид территории Славянска. Внимание при этом уделяется как объектам частного предпринимательства, так и коммунальным учреждениям.
— 6 марта 2017 —
На сайте городского совета появилась петиция о переименовании ул. Генерала Лозановича в честь Романа Напрягло, погибшего от пули снайпера в районе поселка Пикузы (Коминтерново) Волновахского района.
Приветствую, гость! Вход
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
• Исполком вновь отказался утверждать общественный совет
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
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Славянцев в очередной раз порадует своим выступлением духовой оркестр Государственной службы транспорта 194 понтонно-мостового отряда Министерства инфраструктуры.