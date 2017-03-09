«Живая книга» - оружие, которое не убивает

Славянск в рамках культурно-образовательного проекта «Живая книга» посетили украинские писатели Любко Дереш, Елена Стяжкина и Дара Корний. Встреча с ними состоялась в Центре культуры и окружающей среды 4 марта.

Среди читателей «живых книг», в основном, были школьники и студенты. Однако пришли на мероприятие и люди старшего поколения. Каждый из них вынес со встречи свежие идеи и мысли.

Историю каждой «книги» публика слушала с интересом. Гости делились своими рецептами создания сюжета - как литературных произведений, так и самой жизни. Так, для Елены Стяжкиной - писательницы, публициста, доктора исторических наук, профессора, основательницы общественного движения «Деоккупация. Возвращение. Образование» - важно всегда оставаться человеком, прежде всего - перед самой собой.

«Отсутствие человека в себе - это и есть коллаборационизм», - считает писательница. Свою историю она рассказывала со слезами на глазах и поделилась с аудиторией заветной мечтой - вернуться в родной, мирный Донецк.

Прозаик Дара Корний (настоящее имя - Мирослава Замойская) называет книгу оружием, которое не убивает. Для нее украинцы - одна большая семья. где бы они не жили - на востоке или западе. Поэтому, когда в семью приходит горе, больно всем.

Директор Львовской областной библиотеки для юношества Татьяна Пилипец считает Украину птицей. А Восток и Запад - это два ее крыла. Исходя из этого описания, полет возможен, лишь когда две части страны действуют, как одно целое.

Волонтер, военнослужащий АТО Владимир Чуловский рассказал присутствующим о децентрализации. Для него объединение громад - действенная форма существования. В обновленном обществе, считает Владимир, каждый должен высказывать свое мнение и действовать, потому что самое страшное - это равнодушие.

Художник Дмитрий Раков поделился своей жизненной позицией - я мечтаю, значит существую. Творческая личность, Дмитрий уверен, что общество талантливых, активных людей способно перевернуть мир.

Популярный украинский писатель Любко Дереш, несмотря на молодой возраст, достиг профессионального успеха. Его книги переведены на несколько языков и нацелены, по словам автора, на осознание мира и своего места в нем. Этими истинами прозаик поделился со славянской публикой.

По мнению участников мероприятия, посылы, которые донесли до славянской молодежи «живые книги», знакомы всем. Но когда простой, образной речью человеку повторяют краеугольные истины, его жизнь способна измениться.