«Живая книга» - оружие, которое не убивает

|9 марта 2017
|Просмотров: 95
|
Славянск в рамках культурно-образовательного проекта «Живая книга» посетили украинские писатели Любко Дереш, Елена Стяжкина и Дара Корний. Встреча с ними состоялась в Центре культуры и окружающей среды 4 марта.
Среди читателей «живых книг», в основном, были школьники и студенты. Однако пришли на мероприятие и люди старшего поколения. Каждый из них вынес со встречи свежие идеи и мысли.
Историю каждой «книги» публика слушала с интересом. Гости делились своими рецептами создания сюжета - как литературных произведений, так и самой жизни. Так, для Елены Стяжкиной - писательницы, публициста, доктора исторических наук, профессора, основательницы общественного движения «Деоккупация. Возвращение. Образование» - важно всегда оставаться человеком, прежде всего - перед самой собой.
«Отсутствие человека в себе - это и есть коллаборационизм», - считает писательница. Свою историю она рассказывала со слезами на глазах и поделилась с аудиторией заветной мечтой - вернуться в родной, мирный Донецк.
Прозаик Дара Корний (настоящее имя - Мирослава Замойская) называет книгу оружием, которое не убивает. Для нее украинцы - одна большая семья. где бы они не жили - на востоке или западе. Поэтому, когда в семью приходит горе, больно всем.
Директор Львовской областной библиотеки для юношества Татьяна Пилипец считает Украину птицей. А Восток и Запад - это два ее крыла. Исходя из этого описания, полет возможен, лишь когда две части страны действуют, как одно целое.
Волонтер, военнослужащий АТО Владимир Чуловский рассказал присутствующим о децентрализации. Для него объединение громад - действенная форма существования. В обновленном обществе, считает Владимир, каждый должен высказывать свое мнение и действовать, потому что самое страшное - это равнодушие.
Художник Дмитрий Раков поделился своей жизненной позицией - я мечтаю, значит существую. Творческая личность, Дмитрий уверен, что общество талантливых, активных людей способно перевернуть мир.
Популярный украинский писатель Любко Дереш, несмотря на молодой возраст, достиг профессионального успеха. Его книги переведены на несколько языков и нацелены, по словам автора, на осознание мира и своего места в нем. Этими истинами прозаик поделился со славянской публикой.
По мнению участников мероприятия, посылы, которые донесли до славянской молодежи «живые книги», знакомы всем. Но когда простой, образной речью человеку повторяют краеугольные истины, его жизнь способна измениться.
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
— 9 марта 2017 —
С первыми днями весны краеведческий музей Славянска предложил жителям две новый выставки. Обе экспозиции посвящены юбилейным датам, хотя рассказывают они о разных направлениях - техническом и художественном.
— 9 марта 2017 —
На минувших выходных в культурной жизни Славянска произошло заметное событие: 4 марта состоялся отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок». Как и прежде, он проходил на сцене главного корпуса Донбасского педагогического университета.
— 7 марта 2017 —
Славянцев в очередной раз порадует своим выступлением духовой оркестр Государственной службы транспорта 194 понтонно-мостового отряда Министерства инфраструктуры.
— 7 марта 2017 —
На заседании исполкома 1 марта начальник отдела экологии Лариса Соловей презентовала Программу обращения с отходами, которая должна определить стратегию утилизации мусора на территории города на ближайшие три года.
Приветствую, гость! Вход
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Живая книга» - оружие, которое не убивает»
Славянск в рамках культурно-образовательного проекта «Живая книга» посетили украинские писатели Любко Дереш, Елена Стяжкина и Дара Корний. Встреча с ними состоялась в Центре культуры и окружающей среды 4 марта.