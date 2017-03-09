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Фотофакт

Родео на зеленой зоне

«Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового

Антон Скворцов
9 марта 2017 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На минувших выходных в культурной жизни Славянска произошло заметное событие: 4 марта состоялся отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок». Как и прежде, он проходил на сцене главного корпуса Донбасского педагогического университета.

В этот раз коллективу пришлось отстаивать почетное звание не только перед зрителями, но и перед профессиональной комиссией, которая присутствовала в зале для оценки уровня подготовки юных танцоров. Вниманию гостей был представлен весь спектр из творческого багажа прославленного коллектива: от дебютных номеров малышей, которые делают первые шаги на сцене, до известных постановок из золотого фонда ансамбля, принесших «Родничку» призы и дипломы всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей. По традиции, номера «Родничка» перемежались выступлениями подопечных студии арабского танца «Оазис» Виктории Котовой.     

Перед началом концерта проректор ДГПУ по научно-педагогической работе, доктор физико-математических наук Станислав Чайченко поздравил бессменного руководителя «Родничка» Владимира Котова с присвоением почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины». По этому поводу зал устроил овацию. «Владимир Григорьевич – это пример человека, который всю жизнь посвятил делу культурного и эстетического воспитания нашей молодежи», - отметил Станислав Чайченко, - «Мне приятно констатировать, что руководство таким большим и известным коллективом он успешно сочетает с работой в нашем университете – с 2009 года он работает на кафедре музыки и хореографии, передавая свои знания и умения нашим студентам. И те студенческие коллективы, которые выступают в университете под его руководством, стали одной из визитных карточек нашего учебного заведения». В завершение своей речи проректор пожелал Владимиру Котову и его воспитанникам дальнейших творческих успехов.  

К слову сказать, в этом году «Родничок» будет праздновать 25-летний юбилей. Знакомство детей с хореографическим искусством, развитие творческих способностей, воспитание художественного вкуса и культуры подрастающего поколения – вот главные задачи, которые ставит перед собой педагог Владимир Котов. Как отметила ведущая концерта, высокий уровень исполнительского мастерства воспитанников и кропотливый труд балетмейстера дают возможность разнообразить репертуар ансамбля интересными хореографическими номерами. Украинские народные танцы, хореографические картины, композиции и миниатюры всегда вызывают повышенный зрительский интерес. Насыщенная концертная программа, увлекательный учебно-воспитательный процесс, победы в конкурсах и фестивалях создали в ансамбле атмосферу единства, творческого подъема, «чувство локтя» между руководителем, воспитанниками и их родителями.

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Комментарии к статье ««Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового»

На минувших выходных в культурной жизни Славянска произошло заметное событие: 4 марта состоялся отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок». Как и прежде, он проходил на сцене главного корпуса Донбасского педагогического университета.

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