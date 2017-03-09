«Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового

|9 марта 2017
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На минувших выходных в культурной жизни Славянска произошло заметное событие: 4 марта состоялся отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок». Как и прежде, он проходил на сцене главного корпуса Донбасского педагогического университета.
В этот раз коллективу пришлось отстаивать почетное звание не только перед зрителями, но и перед профессиональной комиссией, которая присутствовала в зале для оценки уровня подготовки юных танцоров. Вниманию гостей был представлен весь спектр из творческого багажа прославленного коллектива: от дебютных номеров малышей, которые делают первые шаги на сцене, до известных постановок из золотого фонда ансамбля, принесших «Родничку» призы и дипломы всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей. По традиции, номера «Родничка» перемежались выступлениями подопечных студии арабского танца «Оазис» Виктории Котовой.
Перед началом концерта проректор ДГПУ по научно-педагогической работе, доктор физико-математических наук Станислав Чайченко поздравил бессменного руководителя «Родничка» Владимира Котова с присвоением почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины». По этому поводу зал устроил овацию. «Владимир Григорьевич – это пример человека, который всю жизнь посвятил делу культурного и эстетического воспитания нашей молодежи», - отметил Станислав Чайченко, - «Мне приятно констатировать, что руководство таким большим и известным коллективом он успешно сочетает с работой в нашем университете – с 2009 года он работает на кафедре музыки и хореографии, передавая свои знания и умения нашим студентам. И те студенческие коллективы, которые выступают в университете под его руководством, стали одной из визитных карточек нашего учебного заведения». В завершение своей речи проректор пожелал Владимиру Котову и его воспитанникам дальнейших творческих успехов.
К слову сказать, в этом году «Родничок» будет праздновать 25-летний юбилей. Знакомство детей с хореографическим искусством, развитие творческих способностей, воспитание художественного вкуса и культуры подрастающего поколения – вот главные задачи, которые ставит перед собой педагог Владимир Котов. Как отметила ведущая концерта, высокий уровень исполнительского мастерства воспитанников и кропотливый труд балетмейстера дают возможность разнообразить репертуар ансамбля интересными хореографическими номерами. Украинские народные танцы, хореографические картины, композиции и миниатюры всегда вызывают повышенный зрительский интерес. Насыщенная концертная программа, увлекательный учебно-воспитательный процесс, победы в конкурсах и фестивалях создали в ансамбле атмосферу единства, творческого подъема, «чувство локтя» между руководителем, воспитанниками и их родителями.
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• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
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На минувших выходных в культурной жизни Славянска произошло заметное событие: 4 марта состоялся отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок». Как и прежде, он проходил на сцене главного корпуса Донбасского педагогического университета.