От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее

С первыми днями весны краеведческий музей Славянска предложил жителям две новый выставки. Обе экспозиции посвящены юбилейным датам, хотя рассказывают они о разных направлениях - техническом и художественном.

От граммофона - к магнитофону

"Живой голос эпохи" - так называется выставка, посвященная 140-летию возникновения звукозаписи. Ее открытие состоялось 3 марта. На стендах экспозиции размещены десятки устройств, иллюстрирующих историю эволюции звукозаписывающей техники. Граммофоны, патефоны, радиолы, проигрыватели, бобиновые и кассетные магнитофоны, механические, ламповые, полупроводниковые - за 140 лет звуковая аппаратура претерпела удивительные метаморфозы. Первые ее образцы выглядят сегодня смешно и громоздко, но когда-то они были "последним писком моды", предметом гордости и показателем достатка. Удивительная деталь - с началом массового производства аудиоаппаратуры, качество воспроизводимого ей звука снижалось. Наглядный пример - эра кассетных магнитофонов.

Отдельную линию повествования ведет экспозиция о развитии носителей звукозаписи. Больше всего здесь представлены пластинки. От дореволюционных изделий братьев Пате - до серийных миньонов и звуковых поздравительных фотооткрыток. Молодым посетителям выставки будет любопытно узнать, что в 1950-60 г.г. пластинки изготавливались на многих неспециализированных предприятиях, и эта продукция была очень распространена. Причем записывалась не только музыка, но и образовательные программы для разных возрастных категорий.

Взрослые любители старины смогут поностальгировать, разглядывая пластинки, которыми они заслушивались в юности. Стоит отметить, что большинство образцов техники - в рабочем состоянии. Часть экспозиции состоит из образцов, любезного предоставленных музею местным коллекционером Алексеем Лустиным. Обращаем внимание, что выставка "Живой голос эпохи" будет работать до середины апреля.

Живопись и сатира

Совершенно иное содержание несут экспонаты выставки "Карикатуры с натуры", открывшейся в краеведческом музее 1 марта. Она посвящена истории периодических изданий, а конкретнее - украинскому сатирическому журналу "Перець" и его главному художнику-карикатуристу Алексею Кохану. В этом году журналу исполняется 90 лет, художнику - 70, так что в данном случае юбилей получился двойным.

Привязка выставки к Славянску легко объяснима. Дело в том, что Алексей Кохан периодически приезжает в наш город, здесь у него живут друзья, которые коллекционируют журнал "Перець" и связанные с ним материалы. На экспозиции представлены как работы главного художника, так и карикатуры других мастеров, сотрудничавших с популярным изданием. Экспонируется и сам "Перець" - на стендах размещены выпуски журнала от "раннего периода" до сегодняшних дней. Для многих тот факт, что "Перець", после затяжного простоя снова начал издаваться, возможно, будет приятной новостью. Увидеть его последние номера и поближе познакомиться с историей журнала может каждый желающий, выставка "Карикатуры с натуры" продолжит работать в городском краеведческом музее до 3 апреля.