От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее

|9 марта 2017
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С первыми днями весны краеведческий музей Славянска предложил жителям две новый выставки. Обе экспозиции посвящены юбилейным датам, хотя рассказывают они о разных направлениях - техническом и художественном.
"Живой голос эпохи" - так называется выставка, посвященная 140-летию возникновения звукозаписи. Ее открытие состоялось 3 марта. На стендах экспозиции размещены десятки устройств, иллюстрирующих историю эволюции звукозаписывающей техники. Граммофоны, патефоны, радиолы, проигрыватели, бобиновые и кассетные магнитофоны, механические, ламповые, полупроводниковые - за 140 лет звуковая аппаратура претерпела удивительные метаморфозы. Первые ее образцы выглядят сегодня смешно и громоздко, но когда-то они были "последним писком моды", предметом гордости и показателем достатка. Удивительная деталь - с началом массового производства аудиоаппаратуры, качество воспроизводимого ей звука снижалось. Наглядный пример - эра кассетных магнитофонов.
Отдельную линию повествования ведет экспозиция о развитии носителей звукозаписи. Больше всего здесь представлены пластинки. От дореволюционных изделий братьев Пате - до серийных миньонов и звуковых поздравительных фотооткрыток. Молодым посетителям выставки будет любопытно узнать, что в 1950-60 г.г. пластинки изготавливались на многих неспециализированных предприятиях, и эта продукция была очень распространена. Причем записывалась не только музыка, но и образовательные программы для разных возрастных категорий.
Взрослые любители старины смогут поностальгировать, разглядывая пластинки, которыми они заслушивались в юности. Стоит отметить, что большинство образцов техники - в рабочем состоянии. Часть экспозиции состоит из образцов, любезного предоставленных музею местным коллекционером Алексеем Лустиным. Обращаем внимание, что выставка "Живой голос эпохи" будет работать до середины апреля.
Совершенно иное содержание несут экспонаты выставки "Карикатуры с натуры", открывшейся в краеведческом музее 1 марта. Она посвящена истории периодических изданий, а конкретнее - украинскому сатирическому журналу "Перець" и его главному художнику-карикатуристу Алексею Кохану. В этом году журналу исполняется 90 лет, художнику - 70, так что в данном случае юбилей получился двойным.
Привязка выставки к Славянску легко объяснима. Дело в том, что Алексей Кохан периодически приезжает в наш город, здесь у него живут друзья, которые коллекционируют журнал "Перець" и связанные с ним материалы. На экспозиции представлены как работы главного художника, так и карикатуры других мастеров, сотрудничавших с популярным изданием. Экспонируется и сам "Перець" - на стендах размещены выпуски журнала от "раннего периода" до сегодняшних дней. Для многих тот факт, что "Перець", после затяжного простоя снова начал издаваться, возможно, будет приятной новостью. Увидеть его последние номера и поближе познакомиться с историей журнала может каждый желающий, выставка "Карикатуры с натуры" продолжит работать в городском краеведческом музее до 3 апреля.
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• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
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С первыми днями весны краеведческий музей Славянска предложил жителям две новый выставки. Обе экспозиции посвящены юбилейным датам, хотя рассказывают они о разных направлениях - техническом и художественном.