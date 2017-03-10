Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей

Согласно закону об электронном декларировании, свои доходы и имущество, в числе прочих представителей ветвей власти, обнародуют и судьи. В Славянском горрайонном суде их работает 12. Координаторы движения «Сильные громады» проанализировали е-декларации каждого из них.

Председатель суда Татьяна Хаустова подала декларации за 2015 и 2016 годы. В них задекларирована исключительно зарплата. Глава славянской Фемиды не имеет членов семьи, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и денежных активов. В 2015 году Хаустова заработала 228 тысяч грн. Произведя несложные подсчеты, можем узнать, что в месяц ее заработок составлял 19048 грн. В минувшем году зарплата несколько увеличилась и составила 279 тыс. грн., то есть - 23306 грн. в месяц.

Судья Любовь Мирошниченко за 2015 год подала две декларации. В окончательном варианте увеличилось число квартир. Так, судья и ее муж владеют двумя квартирами в Лимане площадью 44,3 м кв. и 61,6 м кв. и квартирой в Славянске площадью 54 м кв. Также в декларации указаны два автомобиля - Mitsubishi Lancer 2009 года выпуска и ВАЗ 21053 1995 года. Годовая зарплата судьи составила 218 тыс. грн., общий семейный доход равен 397 тыс. грн.

Судья Владимир Старовецкий за 2015 год заработал 168 тыс. грн. Совокупный доход его семьи (жена, дочь, сын) при этом составил 182 тыс. грн. В 2015 году судья приобрел квартиру в Славянске площадью 52,2 тыс. грн. Ее стоимость согласно декларации - 102 тыс. грн. Кроме того, Владимиру Старовецкому принадлежит автомобиль Chevrolet Lacetti 2007 года выпуска.

Судья Роман Кузнецов за 2015 год заработал 196 тыс. грн. Общий доход семьи (жена и дочь) составил 206 тыс. грн. На жену зарегистрирована квартира в Донецке, площадью 53,1 м кв. Жилье в Славянске или транспортные средства в декларации не указаны.

Декларацию судьи Алины Гончаровой «Сильные громады» называют одной из самых интересных. За 2015 год она подала их две, поскольку первый вариант вызывал некоторые вопросы. Поскольку в 2015 году судья была в декрете, то в качестве дохода указана помощь при рождении ребенка. Она составила 11388 грн. Кроме того, в доход отнесена пенсия мужа - 45389 грн. При этом скромные доходы не помешали семье приобрести два автомобиля, указанных в декларации. Поэтому новый вариант декларации включает в себя наличность в 16 тыс. долларов и 100 тыс. грн. В собственности семьи находятся две квартиры в Славянске (66 и 29,3 м. кв.). Муж судьи имеет право на 50% аренды на участок 1,5 га в Славянске, в его собственности (совместно с третьим лицом) - нежилое помещение в Славянске площадью 2038 м кв. В аренде у него находятся два участка в Славянске и Лиманском районе. В собственности мужа судьи находятся два грузовых автомобиля MAN F2001 1999 года выпуска и ГАЗ-САЗ 3507 1990-го года. Последний он купил в 2015 году, цена на него не указывается. Кроме того, у него есть Toyota RAV4 2008 года выпуска и ВАЗ 212140 2011 года, приобретенный в 2015 году. Владеет муж судьи и двумя прицепами, правда, одним может пользоваться по доверенности, точно так же, как и моторным катером «Днепр» 1973 года выпуска.

Судья Михаил Лаптев за 2015 год заработал 239 тыс. грн. Поскольку членов семьи в декларации он не указал, то это составляет весь его доход. Также у Лаптева в банке лежит 128 тыс. грн. У судьи имеется дом в Славянске площадью 255 м. кв. В 2015 году он приобрел в собственность дом в Святогорске площадью 36 м кв. Его стоимость, судя по декларации, составила 49 тыс. грн. Михаил Лаптев арендует автомобиль Toyota 2011 г.в. В 2015 году он приобрел BYD F-3 2013 года выпуска за 104 тыс. грн. В декларации указаны и два земельных участка. однако их площадь наводит на размышления - 0,09 м кв. и 0,06 м кв.

Судья Ольга Ильяшевич за 2015 года заработала 184 тыс. грн. Общий доход семьи (сын) составил 199 тыс. грн. В совместной собственности с сыном у судьи имеется квартира в Одесской области (27,35 м.кв.) Автомобиль не указан.

Судья Игорь Минаев декларацию за 2015 год подавал дважды. Исправленный вариант появился в феврале 2017 года. Первоначально судья указал, что его жене принадлежат две квартиры в Шахтерске и Славянске. Их площадь равнялась 13,64 м кв. и 25,74 м кв. соответственно. В обновленном варианте квартиры явно увеличились, площадь их составила 54,56 м кв. и 77,2 м кв. В собственности жены находится также дом в Славянске площадью 112,7 м кв. и автомобиль Skoda Octavia A5 Ambition 2012 г.в. Общий семейный доход за год составил 264 тыс. грн. Вклад судьи в семейную копилку - 201 тыс. грн.

Судья Инна Сидоренко задекларировала две квартиры. Площадь славянской - 72,5 м кв., покровской (красноармейской) - 45,1 м кв. Зарплата за год - 176 тыс. грн., общий доход семьи (мама, сын, дочь) - 222 тыс. грн.

Судья Наталья Чемодурова имеет в совместной собственности с родителями квартиру в Николаевке (47,2 м кв.). В собственности судьи - два земельных участка: 0,15 га в Николаевке и 2 га в Райгородке. Наталья Чемодурова владеет автомобилем Toyota Camry 2.4 2011 года выпуска. Зарплата за 2015 год составила 183 тыс. грн.

Судья Михаил Гусинский вместе с женой заработал за год 256 тыс. грн. Лично его доход - 213 тыс. грн. Он владеет квартирой в Славянске площадью 73 м кв., гаражом и автомобилем ВАЗ 21063 1989 года выпуска.

Судья Сергей Пронин также подал за 2015 год две декларации. В первом варианте указаны две квартиры в Донецке площадью 123,2 м кв. и 68,2 м кв., земельный участок (578 м кв.), два гаража и комната в общежитии (17,9 м кв.) В исправленном варианте указана арендованная квартира в Славянске. У судьи имеются два автомобиля - Mazda 2007 г. в. и ВАЗ 21043 1986 года. Зарплата за год составила 247 тыс. грн.

В целом, делают выводы координаторы «Сильных громад», собственность славянский судей соответствует их доходам. Вопросы у общественников возникли по поводу председателя суда. Но ответы на них они пока не обнародовали.