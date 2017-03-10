О бывшем АИЗе замолвили слово

|10 марта 2017
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На заседании исполкома 1 марта начальник отдела экономики Елена Ковалева представила отчет о выполнении Программы социально-экономического развития за минувший год.
По традиции, отчет сопровождался демонстрацией слайдов. Перед началом на экране появились фотографии руин бывшего Арматурно-изоляторного завода, опубликованные не столь давно в местных СМИ.
Елена Ковалева призналась, что снимки произвели на нее столь сильное впечатление, что она решила продемонстрировать их руководству города. «Это для того, чтобы мы все понимали, что происходит и в каких масштабах. Потому что, когда мы по бумагам смотрим, насколько уменьшились объемы производства, сколько предприятий сократили или прекратили деятельность, это одно. А когда видишь воочию, понимаешь, насколько это ужасно», - поделилась она.
Начальник отдела экономики привела неутешительную статистику, сравнив количество славянцев, занятых в промышленном производстве накануне распада Советского Союза и десятилетие спустя. Так, в 1990 году на АИЗе числился 3641 работник, к 2000 году их осталось 1639. Та же участь постигла и остальные предприятия, ставшие впоследствии банкротами. В целом, количество граждан, занятых в промышленном секторе, за этот период уменьшилось в два раза — с 28,9 тыс. до 14,5 тысячи человек.
Говоря о сегодняшних реалиях, Елена Ковалева доложила, что в 2016 году промышленные предприятия города произвели продукции на 4 млрд. 841,4 млн. гривен, что превысило программное задание на 12,8%, а показатель 2015 года – на 60,2%. Однако если вычесть из общего объема Славянскую ТЭС, картина выглядит иначе: лишившись градообразующего предприятия Николаевки, промышленный потенциал Славянска уменьшился сразу втрое: без учета теплоэлектростанции объем промпроизводства по городу составляет 1 млрд. 409,6 млн. гривен.
По сравнению с 2015-м, в минувшем году на 71,1% выросли объемы машиностроения, на 60,6% - добывающей промышленности, а также производство и распределение энергоресурсов (на 68%). Объем реализации продукции пищевой промышленности увеличился в 2,4 раза и составил 45,6 млн. гривен. В частности, объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий составил 1,6 тыс. тонн, что почти на 5% больше показателя 2015 года.
На начало 2017 года долги предприятий по налогам, сборам и другим обязательным платежам достигли 90,8 млн. гривен, увеличившись, по сравнению с январем 2016-го, на 5%. В частности, долг перед местным бюджетом вырос на 13,3% и составил 24,4 млн. гривен.
В числе должников числятся: НИИВН (1 млн. 343 тыс. гривен), керамкомбинат (1 млн. 291 тыс.), «Славтяжмаш» (465 тысяч), Донецкая железная дорога (769,6 тыс.), «Укрэкоресурсы» - (1 млн. 85,1 тыс.), «УкрНИИметаллургмаш» (146,3 тыс.), содовый завод (3,9 млн.), «Славгорводоканал» (3 млн. 376,1 тыс.), «Славянский курорт» (2 млн. 59,3 тысячи).
Размер задолженности по зарплате, по состоянию на 1 января 2017 года, составил 17,2 млн. гривен, увеличившись за год на 8%. Половина долга приходится на три экономически активных предприятия, половина — на четыре предприятия-банкрота.
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На заседании исполкома 1 марта начальник отдела экономики Елена Ковалева представила отчет о выполнении Программы социально-экономического развития за минувший год.