Курорты Трускавца

|10 марта 2017
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Поездка в Трускавец – это возможность восстановления функционала практически всех органов и отличная профилактика множества системных заболеваний. Именно здесь земля источает уникальную кальциево-магниевую минеральную воду, получившую название «Нафтуся».
Бальнологичские процедуры могут быть дополнены лечением «черным воском» (озокеритом) естественного происхождения. Прогулки по старинному курортному городу – тоже весьма интересное занятие, позволяющее лечить и тело, и душу. Летом Трускавец окружен богатой растительностью, зимой здесь мягкий климат, много снега. Большинство курортов работает круглогодично, акцентируя свое внимание на заболеваниях моче-половой системы, сахарном диабете, холецистите и ожирении. Во время насыщенного отдыха важно найти из множества имеющихся вариантов проживания максимально подходящий по комфорту и стоимости проживания. Десятки санаториев, отелей и домов отдыха принимают отдыхающих, предоставляя им возможность проживания с разной степенью бытовой инфраструктуры.
Крупные курортные комплексы, расположенные в центральной части города, «Риксос-Прикарпатье» и «Миротель» могут предоставить жилье стандартного и элитного класса. Санатории «Алмаз», «Кристалл», «Жемчужина Прикарпатья», «Карпаты», «Арника», «Вернигора» и другие имеют различную амплитуду цен и приоритетов, многие хороши тем, что имеют лечебную базу. Но если таковая отсутствует, получить желаемые комплексные услуги по оздоровлению не является проблемой.
Один из новых современных курортных отлей Трускавца – «Лесная песня». Развитое медицинское обслуживание входит в перечень его достоинств. Свое название отель получил, потому что его территория насыщена присутствием дубов и сосен, листва которых на ветру словно распевает сказочные песни.
Двух-трехкомнатные номера снабжены кухней и всеми необходимыми для цивильного проживания функциями, начиная от телевидения и интернета, заканчивая холодильником и набором посуды. Спортивная площадка, сауна, детская комната, ресторан, прокат спортивного инвентаря, трансферы прилагаются. Цены вполне сопоставимы с качеством предоставляемых услуг проживания. Подробности можно узнать на lisova-pisnia.ua.
Обычно гостевыми домами предоставляется два-три тарифа. Тариф «Без лечения» включает в себя завтрак, консультацию докторов и пользование фитнес или спа-центром. Тариф «С лечением», более дорогой, включает целый набор услуг и трехразовое питание.
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7 марта 2017
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• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
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Поездка в Трускавец – это возможность восстановления функционала практически всех органов и отличная профилактика множества системных заболеваний. Именно здесь земля источает уникальную кальциево-магниевую минеральную воду, получившую название «Нафтуся».