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Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей

Татьяна Ковалева
10 марта 2017 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Многие наивно полагают, что для достижения успеха в продвижении собственного ресурса за рубежом достаточно наполнить его интересной информацией. Отчасти это так, но для привлечения целевой аудитории необходимо, чтобы ваша страничка всегда была в десятке первых выпадающих ссылок по многочисленным запросам пользователей. Как же это сделать?

Варианты продвижения в иностранном интернет-пространстве

Конечно же, первым делом следует разместить контекстную рекламу в виде качественного рекламного текста с подробными описаниями товаров и услуг. Причём разместить контент нужно не только на основном сайте, но и на других веб-ресурсах. Всё это не только трудоёмко, но и затратно. К сожалению, этот план не всегда срабатывает. Дело в том, что даже профессионально написанный рекламный текст не может заставить поисковик индексировать сайт так, как нам бы этого хотелось. К тому же для поисковика открытая реклама – это повод зачислить страничку в категорию заспамленных и неблагонадёжных. Исправить ситуацию может применение так называемого сео-подхода. Благодаря использованию ключевых слов, которые представляют собой высокочастотные запросы по определённой тематике, можно составить тексты, которые в буквальном смысле поднимут ваши рейтинги в топ. При этом не придётся тратить большие деньги на контекстную рекламу.

Ещё один важный момент – это специфика работы за границей т. е. продвижение сайта за рубежом. Как вы понимаете менталитет другой страны накладывает множество табу, и вы не можете руководствоваться теми же правилами раскрутки, что и на просторах нашей Родины.

Необходимо изучить множество нюансов для того, чтобы сайт плавно влился в иностранный контекст. Кроме того, вы должны иметь в виду, что за рубежом на просторах всемирной паутины строже относятся к веб-порталам, предоставляющим услуги полулегального характера. Обойти подобные подводные камни можно при помощи всё той же сео-оптимизации. Разместив статьи со ссылками, окружёнными релевантным текстом, вы сможете добиться отличного результата, не нарушая абсолютно никаких правил. Загляните на http://topseo.ua и узнайте больше о том, как выйти в десятку лидеров и при этом сэкономить деньги.

Помните о том, что сео-продвижение – это комплексный подход к раскрутке сайтов. Только в этом случае он даёт результат и позволяет удерживать ресурс на первых местах по количеству посетителей

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Комментарии к статье «Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей»

Многие наивно полагают, что для достижения успеха в продвижении собственного ресурса за рубежом достаточно наполнить его интересной информацией. Отчасти это так, но для привлечения целевой аудитории необходимо, чтобы ваша страничка всегда была в десятке первых выпадающих ссылок по многочисленным запросам пользователей. Как же это сделать?

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