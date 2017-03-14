Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца

В январе текущего года Верховная Рада учредила новый государственный праздник - День украинского добровольца, который будет ежегодно отмечаться 14 марта. В Славянске посвященное этой дате мероприятие состоялось 11-го числа - так распорядились организаторы.

Символическая составляющая

Тому, что первый День украинского добровольца руководство МВД решило проводить именно в Славянске, есть простое объяснение - именно здесь после событий в Крыму российская экспансия приобрела вооруженный характер. Именно отсюда начался процесс возврата захваченной боевиками территории. Учтя символическую составляющую, программу для города подготовили масштабную.

С 10:00 на Соборной площади начали работать несколько локаций. Детвора больше интересовалась военной техникой полка особого назначения "Киев", на которую можно было залезть и сфотографироваться. Пожилые люди толпились у столика, где военврачи проводили бесплатное обследование на содержание сахара в крови и измеряли артериальное давление.

Абсолютно все возрастные и социальные категории можно было увидеть в очереди за горячей солдатской кашей - ее прямо на месте готовили в полевой кухне и раздавали всем желающим военнослужащие в/ч 3035. Периодически вниманием публики завладевали парамедики, проводившие цикл показательных мастер-классов по оказанию экстренной помощи и эвакуации раненых. Самой "статичной" частью программы являлась, пожалуй, выставка "Искусство в АТО", которая состояла из художественных фотоснимков, изображающих бойцов добровольческих батальонов.

Все это время на Соборной площади играл приехавший из Киева духовой оркестр Главного управления Национальной полиции Украины.

Заслуженные награды

Официальная часть мероприятия началась после 13:00. Перед сценой выстроился личный состав полка патрульной полиции особого назначения "Киев", сформированный из нескольких добробатов. К воинам обратились их боевые побратимы, нынешние народные депутаты и высшие чины Нацполиции. Вспомнив подвиг добровольцев, которые неожиданно встали стеной на пути врага весной 2014 года, выступающие поблагодарили сослуживцев за самоотверженность и пожелали им скорейшего завершения войны и благополучного возвращения к своим семьям. Память тех, кто не дожил до этого дня, Соборная площадь почтила минутой молчания.

Далее последовала церемония награждение фронтовиков. От имени командования им вручали благодарности, ордена и медали, зачитывали приказы о досрочном присвоении воинских званий. После начался концерт.

Жесткие формы мягкой украинизации

Концертную программу, подготовленную в честь праздника, вряд ли можно отнести к категории развлекательных. Скорее, она олицетворяла собой еще один фронт сражения - музыкальный.

Первым на подмостки поднялся автор гимна АТО и фронтмен группы "Шабля", выступающий под псевдонимом Вова Гейзер. Кроме него, в концерте участвовали еще несколько коллективов и исполнителей: Катя Бойко, группы "ТаРута" и "OLEUM". Каждый музыкант получил свою долю аплодисментов и приветствий от собравшейся на площади публики. Но наивысший всплеск эмоций вызвало у аудитории появление Антона Мухарского, более известного как Орест Лютый. Свою программу он назвал "мягкая украинизация", что, конечно, было не более, чем иронией. Он, вместе со своей группой, представил оригинальные тексты повстанческих песен 1920-х гг., которые в эпоху СССР были переделаны в блатной шансон. Действуя симметрично, шоумен написал украинские тексты для советских хитов "День Победы", "Идет солдат по городу", "Господа офицеры" и других. В перерывах между песнями Орест Лютый объяснял разницу в значениях слов "нацист" и "националист", "хохол" и "украинец", "россиянин" и "москаль".

Некоторым, возможно, его выступление показалось чересчур агрессивным. По крайней мере, лавочки, заполненные обычно критично настроенными пенсионерами, быстро опустели. Зато добавилось народу возле сцены. Нужно признать, что в целом публики было немного. Одна из причин тому - запоздалый анонс мероприятия. Вторую - очень четко и жестко очертил своим выступлением Орест Лютый: безразличие большинства жителей и неприятие частью населения идей украинства.