Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации

|14 марта 2017
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В День украинского добровольца, 14 марта, в здании городского военного комиссариата состоялось вручение наград жителям Славянска, которые весной-летом 2014 года делали все возможное для скорейшего освобождения города.
В апреле 2014-го, когда город захватили пророссийские террористы, население Славянска повело себя по-разному. Одни, в силу разных причин, поддержали идею «русского мира», другие срочно уехали и увезли свои семьи, кто-то остался, чтобы пассивно дожидаться итога военного противостояния. В числе последних были и те, кто, по возможности, участвовал в реукраинизации родного города. Группами и в одиночку эти люди по крупицам собирали информацию, необходимую украинским силовикам. Даже спустя три года детали их деятельности, как и персональные данные, остаются под печатью тайны - ведь война с внешним агрессором и внутренними врагами еще не завершилась.
14 марта 2017 года несколько таких горожан впервые встретились друг с другом в Славянском ОВК, куда их пригласили для получения заслуженных наград. От имени общественного объединения «Всеукраинский союз ветеранов АТО» каждому их них вручили орден «Рыцарский крест добровольца». Передача орденов «подпольщикам» сопровождалась словами признательности за мужество и патриотизм, проявленные в период оккупации Славянска. Завершилась непродолжительная церемония совместным исполнением гимна Украины. После этого часть добровольцев отправилась на гору Карачун, где состоялся молебен за Украину и другие, менее официальные мероприятия.
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13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
• О бывшем АИЗе замолвили слово
• Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей
• Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей
• Общежития для переселенцев дождались ремонта
• Взломщик автомобилей предстанет перед законом
• В Славянске задержана группировка рэкетиров
• В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
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Комментарии к статье «Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации»
В День украинского добровольца, 14 марта, в здании городского военного комиссариата состоялось вручение наград жителям Славянска, которые весной-летом 2014 года делали все возможное для скорейшего освобождения города.