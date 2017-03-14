Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации

В апреле 2014-го, когда город захватили пророссийские террористы, население Славянска повело себя по-разному. Одни, в силу разных причин, поддержали идею «русского мира», другие срочно уехали и увезли свои семьи, кто-то остался, чтобы пассивно дожидаться итога военного противостояния. В числе последних были и те, кто, по возможности, участвовал в реукраинизации родного города. Группами и в одиночку эти люди по крупицам собирали информацию, необходимую украинским силовикам. Даже спустя три года детали их деятельности, как и персональные данные, остаются под печатью тайны - ведь война с внешним агрессором и внутренними врагами еще не завершилась.

14 марта 2017 года несколько таких горожан впервые встретились друг с другом в Славянском ОВК, куда их пригласили для получения заслуженных наград. От имени общественного объединения «Всеукраинский союз ветеранов АТО» каждому их них вручили орден «Рыцарский крест добровольца». Передача орденов «подпольщикам» сопровождалась словами признательности за мужество и патриотизм, проявленные в период оккупации Славянска. Завершилась непродолжительная церемония совместным исполнением гимна Украины. После этого часть добровольцев отправилась на гору Карачун, где состоялся молебен за Украину и другие, менее официальные мероприятия.