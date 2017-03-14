Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение

|14 марта 2017
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Сбор материалов, рассказывающих о захвате и деоккупации Славянска, сотрудники городского краеведческого музея начали еще весной 2014 года. На днях тематическая выставка пополнилась новыми экспонатами.
13 марта в музей с подарками пришли бойцы добровольческого батальона «Січ» (сейчас полка особого назначения «Киев») Максим Лютый, Ирина Цвила и Александр Фролов. По просьбе пришедших на встречу славянцев, добровольцы рассказали о судьбе батальона – от создания весной 2104 года до сегодняшнего дня. За это время, по словам военнослужащих, руководство страны ввело несколько мер, ограничивающих самостоятельность подразделения. С весны 2015-го в добробаты запретили принимать новых воинов, потом вышло постановление о включении их в состав правоохранительных органов. Это решение стало во многом переломным - часть бойцов, не захотевших воевать в «управляемых» подразделениях, покинули ряды добровольческого батальона и переключились на другие направления деятельности: стали волонтерами, журналистами, чиновниками.
Отдельный фрагмент воспоминаний был посвящен периоду, последовавшему за освобождением Славянска. Как рассказал Максим Лютый, для большинства добровольцев батальона «Січ» было открытием то, что в городе живет мощная проукраинская прослойка. Буквально за несколько недель бойцы перезнакомились с местными активистами, волонтерскими группами, общественными организациями и отдельными горожанами, которые помогали батальону развеивать миф о «кровавых бандеровцах» и вести информационную кампанию среди местных жителей. Очень скоро у добровольцев появилось в Славянске много верных друзей, некоторые даже нашли здесь свою вторую половинку. Около месяца назад, как оказалось, «сичевики» праздновали рождение первого малыша, появившегося в семье их побратима и жительницы Славянска.
Рассказ офицера продолжила Ирина Цвила (на фото), которая поделилась своим взглядом на уместность присутствия в составе добробатов женщин. По ее убеждению, пол в данном случае значения не имеет - на фронте каждому патриоту найдется дело. Как, впрочем, применимо это и к гражданской жизни – приносить пользу своей Родине можно на любом месте и в любой должности. До войны Ирина работала фотокорреспондентом, поэтому специально для мероприятия она смонтировала трогательный видеоролик о добровольцах своего подразделения, который останется в музейном фонде. Кроме того, бойцы подарили краеведческому музею комплект военной формы одного из бойцов и шеврон батальона «Січ» - эти предметы пополнят постоянно действующую экспозицию «АТО-2014».
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• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
• О бывшем АИЗе замолвили слово
• Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей
• Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей
• Общежития для переселенцев дождались ремонта
• Взломщик автомобилей предстанет перед законом
• В Славянске задержана группировка рэкетиров
• В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
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Комментарии к статье «Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение»
Сбор материалов, рассказывающих о захвате и деоккупации Славянска, сотрудники городского краеведческого музея начали еще весной 2014 года. На днях тематическая выставка пополнилась новыми экспонатами.