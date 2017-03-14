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Фотофакт

Праздник на Соборной

Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение

Павел Коротенко
14 марта 2017 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сбор материалов, рассказывающих о захвате и деоккупации Славянска, сотрудники городского краеведческого музея начали еще весной 2014 года. На днях тематическая выставка пополнилась новыми экспонатами.

13 марта в музей с подарками пришли бойцы добровольческого батальона «Січ» (сейчас полка особого назначения «Киев») Максим Лютый, Ирина Цвила и Александр Фролов. По просьбе пришедших на встречу славянцев, добровольцы рассказали о судьбе батальона – от создания весной 2104 года до сегодняшнего дня. За это время, по словам военнослужащих, руководство страны ввело несколько мер, ограничивающих самостоятельность подразделения. С весны 2015-го в добробаты запретили принимать новых воинов, потом вышло постановление о включении их в состав правоохранительных органов. Это решение стало во многом переломным - часть бойцов, не захотевших воевать в «управляемых» подразделениях, покинули ряды добровольческого батальона и переключились на другие направления деятельности: стали волонтерами, журналистами, чиновниками. 

Отдельный фрагмент воспоминаний был посвящен периоду, последовавшему за освобождением Славянска. Как рассказал Максим Лютый, для большинства добровольцев батальона «Січ» было открытием то, что в городе живет мощная проукраинская прослойка. Буквально за несколько недель бойцы перезнакомились с местными активистами, волонтерскими группами, общественными организациями и отдельными горожанами, которые помогали батальону развеивать миф о «кровавых бандеровцах» и вести информационную кампанию среди местных жителей. Очень скоро у добровольцев появилось в Славянске много верных друзей, некоторые даже нашли здесь свою вторую половинку. Около месяца назад, как оказалось, «сичевики» праздновали рождение первого малыша, появившегося в семье их побратима и жительницы Славянска. 

Рассказ офицера продолжила Ирина Цвила (на фото), которая поделилась своим взглядом на уместность присутствия в составе добробатов женщин. По ее убеждению, пол в данном случае значения не имеет - на фронте каждому патриоту найдется дело. Как, впрочем, применимо это и к гражданской жизни – приносить пользу своей Родине можно на любом месте и в любой должности. До войны Ирина работала фотокорреспондентом, поэтому специально для мероприятия она смонтировала трогательный видеоролик о добровольцах своего подразделения, который останется в музейном фонде. Кроме того, бойцы подарили краеведческому музею комплект военной формы одного из бойцов и шеврон батальона «Січ» - эти предметы пополнят постоянно действующую экспозицию «АТО-2014».

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Сбор материалов, рассказывающих о захвате и деоккупации Славянска, сотрудники городского краеведческого музея начали еще весной 2014 года. На днях тематическая выставка пополнилась новыми экспонатами.

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