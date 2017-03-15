О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним

Очередной инцидент с участием известного славянского активиста Василия Хоменко произошел на аппаратном совещании 14 марта. Его реплика, вызвавшая возмущение в зале, последовала за докладом директора БТИ.

Валерий Бондаренко поднял вопрос о памятнике освободителям Славянска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, который расположен на Соболевке. Коллектив бюро больше десяти лет ухаживает за монументом, но к настоящему моменту назрела необходимость его восстановления.

«Мы, насколько могли, выполняли поддерживающие ремонты. По всей видимости, сделаем их и в этом году», - пообещал он. Между тем, нужно провести обследование разрушений памятника и находящихся рядом деревьев, среди которых уже четыре сухих. Затем, согласно акту обследования, провести восстановительные работы, и если потребуется — выделить на них деньги из бюджета.

Затем слово взял Василий Хоменко. «Скажите, для чего ухаживать за памятниками войны?» - поинтересовался он. Реплика вызвала у присутствующих в зале негодование. Громче всех возмутились руководительницы комитетов микрорайонов.

«Это история Славянска - памятники дореволюционные и послереволюционные, памятники освободителям города в Великой Отечественной войне. Они были, есть и будут, несмотря на ваше личное мнение», - заявил в ответ Валерий Бондаренко, сообщив, что намерен вместе с сотрудниками БТИ ухаживать за монументом и в дальнейшем. Эти слова были встречены аплодисментами.

В свою очередь, Василий Хоменко выразил возмущение тем фактом, что на аппаратном совещании 28 февраля, когда все присутствовавшие почтили память погибшего в зоне АТО Романа Напрягло минутой молчания, одна из квартальных не встала, а продолжала сидеть. И поинтересовался, приняты ли в отношении нее какие-либо дисциплинарные меры. На это председательствующий на совещании заммэра Дмитрий Сиваш ответил, что совещание посвящено вопросам городской жизнедеятельности, а не выяснению причин чьих-либо поступков, и посоветовал активисту задать вопрос непосредственно квартальной в индивидуальном порядке.