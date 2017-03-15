|15 марта 2017
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Торжественное и одновременно скорбное мероприятие состоялось 14 марта на горе Карачун. В День украинского добровольца здесь прошел молебен и была высажена аллея Героев.
Поминальная служба по павшим в боях за независимость Украины добровольцам проходила возле часовни Покрова Святой Богородицы, установленной на «стратегической высоте» по инициативе волонтеров и ветеранов АТО в июле 2016 года (на фото). Для совместной молитвы за упокой души павших героев на «памятное место» приехали их боевые побратимы, военнослужащие силовых подразделений, работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, руководство Славянской районной государственной администрации, волонтеры из разных регионов, а также жители Славянска, Краматорска и близлежащих сел, которые занимаются благоустройством этой территории.
После заупокойной литургии и подобающих случаю речей, участники мероприятия возложили цветы к поминальному кресту, воздвигнутому на месте гибели украинских бойцов и высадили возле него аллею Героев.
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• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
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• Взломщик автомобилей предстанет перед законом
• В Славянске задержана группировка рэкетиров
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Комментарии к статье «На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев»
Торжественное и одновременно скорбное мероприятие состоялось 14 марта на горе Карачун. В День украинского добровольца здесь прошел молебен и была высажена аллея Героев.