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Фотофакт

Праздник на Соборной

В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко

Павел Коротенко
16 марта 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Организованные горисполкомом торжественные сборы еще раз подтвердили утверждение о том, что массовость аудитории не всегда тождественна ее «включенности» в событие.
  • Предыдущее шествие активистов по улице Шевченко ознаменовалось взрывом гранаты, брошенной неизвестными провокаторами. На этот раз, к счастью, обошлось без инцидентов.

На очередную годовщину со дня рождения Кобзаря мир отреагировал акцией "Global Shevchenko", которая прошла в десятках государств. Славянск, по традиции, отметил дату дважды - утром и вечером.

Шевченковские чтения и торжественные сборы

Территорию сквера, где установлен бюст поэта, коммунальные работники привели в порядок за неделю до события. Первыми это оценили группы школьников и студентов, которые приходили к памятнику, чтобы поддержать всеукраинскую традицию "Шевченковских чтений". Официальные торжественные сборы состоялись утром 9 марта.

К 10:00 на площадке перед монументом собрались чиновники, депутаты, представители общественности и несколько десятков учащихся общеобразовательных школ. Литературно-творческая часть мероприятия состояла из художественных номеров, подготовленных активистами молодежной организации "Лига будущих полицейских" и учениками ООШ №5. Городской голова Вадим Лях в своей речи призвал объединяться вокруг идей Шевченко и строить независимую и процветающую Украину. Практическую форму этого призыва обозначил председатель городской организации "Просвіта" Владимир Савенко, заявивший о необходимости шире применять украинский язык в кабинетах, офисах и в быту. Особенно актуальна украинизация, подчеркнул выступающий, для сферы образования.

Своего рода подтверждением этому стало поведение задействованных в мероприятии школьников. Уже через 15-20 минут большинство из них заскучали, а через полчаса многие начали откровенно заниматься тем, что в дневниковых записях учителя называют "посторонними делами". Соглашаясь с тезисом Владимира Савенко, отметим, что старыми формами преподавания возбудить у современной молодежи интерес к украинской культуре вряд ли получится. 

Боритесь - и поборете

Менее многочисленной, но более сплоченной была аудитория мероприятия, состоявшегося вечером того же дня. В 17:00 на Соборной площади собрались около 30 человек, которые, построившись в колонну и скандируя лозунг «Тарас Шевченко – наш герой!», прошли маршем к памятнику Кобзарю, где к форуму присоединились еще с десяток горожан. Возглавил шествие военный капеллан Николай Мединский. 

Программа митинга отличалась от утреннего мероприятия, как отличалось во многом и содержания звучавших здесь речей. Сначала участники шествия совместно помолились за Тараса Шевченко и других украинцев, которые в разные времена отстаивали идею суверенности украинского государства. В этом контексте, разумеется, упоминались и сегодняшнее обострение имперских амбиций «северного соседа», за которое Украина вынуждена платить тысячами жизней своих патриотов. 

Говорили выступающие и о том, что, кроме внешнего врага, нужно давать отпор и внутренним антагонистам. От персональных обвинений в этот раз активисты воздержались, отдав предпочтение более широкому обсуждению темы и цитированию отрывков из произведений виновника торжества. Общественный митинг у памятника длился чуть более получаса. В завершение организаторы поблагодарили участников за небезразличие к происходящим в стране процессам и еще раз напомнили завет Кобзаря: «Боритесь – и поборете!»

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Комментарии к статье «В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко»

На очередную годовщину со дня рождения Кобзаря мир отреагировал акцией "Global Shevchenko", которая прошла в десятках государств. Славянск, по традиции, отметил дату дважды - утром и вечером.

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