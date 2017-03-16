В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко

|16 марта 2017
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На очередную годовщину со дня рождения Кобзаря мир отреагировал акцией "Global Shevchenko", которая прошла в десятках государств. Славянск, по традиции, отметил дату дважды - утром и вечером.
Территорию сквера, где установлен бюст поэта, коммунальные работники привели в порядок за неделю до события. Первыми это оценили группы школьников и студентов, которые приходили к памятнику, чтобы поддержать всеукраинскую традицию "Шевченковских чтений". Официальные торжественные сборы состоялись утром 9 марта.
К 10:00 на площадке перед монументом собрались чиновники, депутаты, представители общественности и несколько десятков учащихся общеобразовательных школ. Литературно-творческая часть мероприятия состояла из художественных номеров, подготовленных активистами молодежной организации "Лига будущих полицейских" и учениками ООШ №5. Городской голова Вадим Лях в своей речи призвал объединяться вокруг идей Шевченко и строить независимую и процветающую Украину. Практическую форму этого призыва обозначил председатель городской организации "Просвіта" Владимир Савенко, заявивший о необходимости шире применять украинский язык в кабинетах, офисах и в быту. Особенно актуальна украинизация, подчеркнул выступающий, для сферы образования.
Своего рода подтверждением этому стало поведение задействованных в мероприятии школьников. Уже через 15-20 минут большинство из них заскучали, а через полчаса многие начали откровенно заниматься тем, что в дневниковых записях учителя называют "посторонними делами". Соглашаясь с тезисом Владимира Савенко, отметим, что старыми формами преподавания возбудить у современной молодежи интерес к украинской культуре вряд ли получится.
Менее многочисленной, но более сплоченной была аудитория мероприятия, состоявшегося вечером того же дня. В 17:00 на Соборной площади собрались около 30 человек, которые, построившись в колонну и скандируя лозунг «Тарас Шевченко – наш герой!», прошли маршем к памятнику Кобзарю, где к форуму присоединились еще с десяток горожан. Возглавил шествие военный капеллан Николай Мединский.
Программа митинга отличалась от утреннего мероприятия, как отличалось во многом и содержания звучавших здесь речей. Сначала участники шествия совместно помолились за Тараса Шевченко и других украинцев, которые в разные времена отстаивали идею суверенности украинского государства. В этом контексте, разумеется, упоминались и сегодняшнее обострение имперских амбиций «северного соседа», за которое Украина вынуждена платить тысячами жизней своих патриотов.
Говорили выступающие и о том, что, кроме внешнего врага, нужно давать отпор и внутренним антагонистам. От персональных обвинений в этот раз активисты воздержались, отдав предпочтение более широкому обсуждению темы и цитированию отрывков из произведений виновника торжества. Общественный митинг у памятника длился чуть более получаса. В завершение организаторы поблагодарили участников за небезразличие к происходящим в стране процессам и еще раз напомнили завет Кобзаря: «Боритесь – и поборете!»
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• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
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• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
14 марта 2017
• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
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• Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей
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На очередную годовщину со дня рождения Кобзаря мир отреагировал акцией "Global Shevchenko", которая прошла в десятках государств. Славянск, по традиции, отметил дату дважды - утром и вечером.