Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска

Как объяснил председатель комиссии по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин Славянска» Дмитрий Кочуков, если представление на кандидатов будет подано позже вышеуказанного срока, вопрос рассмотрят уже в следующем году.

Но главной темой обсуждения на заседании стало не присвоение, а лишение звания «почетного славянца». Вопрос касался Иосифа Кобзона. Как следует из принятого Положения, порядок лишения звания следующий: сначала в комиссию поступает соответствующее обращение, в случае одобрения комиссией, вопрос выносится на сессию горсовета, потом его должен подписать городской голова. При этом обратиться с предложением о лишении звания может мэр города, сама профильная комиссия, фракции городского совета, трудовые или творческие коллективы, профсоюзы, общественные организации и местные партийные ячейки.

Поводов для лишения звания может быть несколько. Во-первых, желание самого почетного гражданина и поданное им заявление на имя городского головы. Во-вторых, дискредитация себя перед жителями громады или государством. В-третьих, уголовное преступление, совершенное почетным гражданином, за которое он был осужден и приговор вступил в силу. Еще один пункт касается антиукраинской деятельности. Лишить звания «Почетный гражданин Славянска» можно за действия или бездеятельность, которые способствовали расколу нации, территориальной целостности государства, нарушению суверенитета и независимости Украины; за поддержку военной агрессии иностранных государств против Украины и антиукраинскую пропаганду.

Как объяснил Дмитрий Кочуков, обращение по поводу Кобзона поступило от нескольких городских общественных организаций еще 1 декабря прошлого года. Однако рассматривают его только сейчас, поскольку профильная комиссия в городе была создана совсем недавно. Несмотря на то, что комиссия была явно согласна с постановкой вопроса, решить его на месте не удалось. Очевидность факта антиукраинской деятельности «почетного славянца» Кобзона, которому, кстати, запрещен въезд на территорию Украины, тем не менее, подвиг членов комиссии на бюрократическую деятельность.

Так, было решено направить запросы в прокуратуру и СБУ, чтобы факт дискредитации Кобзона перед государством и антиукраинской пропаганды был подтвержден правоохранительными органами. Прозвучало предложение запросить о Кобзоне еще и Институт национальной памяти, но его ввиду явной нецелесообразности отвергли. Зато решили запросить города, которые уже исключили артиста из числа своих почетных граждан, о том, как эта процедура проходила у них.

Возможно, такая серьезная подготовка необходима из-за того, что вопрос о лишении Иосифа Кобзона почетного звания в Славянске уже поднимался. Но городские власти его отклонили, поскольку процедура ранее не применялась и не была прописана в деталях. Под нее пришлось менять положение о почетных гражданах и создавать комиссию.

Добавим, что на сегодняшний день почетными гражданами Славянска являются 47 человек. 13 из них ныне здравствуют и проживают в городе. Также в Славянске живут 5 вдов почетных граждан.

Почетные граждане пользуются определенными льготами. Главная из них - 100% льгота по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, им положен бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатные лекарства по рецепту врача, оплата городского телефона. Все эти расходы берет на себя местная казна. Действие льгот распространяется и на вдов почетных граждан.

Кроме того, почетные граждане, а также их вдовы имеют право на получение ежегодной финансовой помощи в размере 12 необлагаемых минимальных доходов граждан. В юбилейные дни им выделяется единоразовая помощь в размере прожиточного минимума. Город за свой счет хоронит почетных граждан и устанавливает им надгробный памятник.

Для всех «льготных» целей данной категории граждан в 2016 году местный бюджет выделил 120,3 тыс. грн. 107,7 тыс. из этой суммы были израсходованы. На 2017 год выделена такая же сумма, будет ли в ней остаток, покажет время.