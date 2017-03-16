Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков

|16 марта 2017
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В Славянске 14 марта состоялось торжественное подписание грантового соглашения с Ассоциацией муниципалитетов Голландии. В нем приняли участие руководители 6 городов из трех областей Украины, которые попали в пилотный проект. Кроме Славянска, грант в 25 тыс. евро получат Святогорск, Покровск (Красноармейск), Изюм, Першотравенск и Павлоград.
Эти средства выделяются на реализацию совместных проектов городских властей и общественных организаций. В Славянске грантополучателем стала организация «Промир» совместно с «Лигой будущих полицейских».
Мероприятие оказалось достаточно представительным. Нидерланды представлял председатель Ассоциации муниципалитетов Голландии, руководитель комитета Всемирной организации органов местного самоуправления Питер Книп. Кроме него, присутствовали председатели Донецкого, Харьковского и Днепропетровского региональных отделов Ассоциации мэров городов Украины. Донецкую область представлял бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко.
Каждый из высоких гостей пожелал соглашению плодотворного сотрудничества. Питер Книп в приветственном слове заявил, что его страна верит в то, что Украина со временем получит сильную местную власть. Основой этого он назвал умение слышать и работать с людьми.
- Проблема недоверия к местным органам власти существует везде. Но практика показывает, что этот стереотип можно перебороть. Конечно, у вас сейчас непростое время. Но именно от местных органов самоуправления зависит, насколько быстро будет построена сильная Украина, - сказал председатель голландской ассоциации.
Церемония подписания соглашений была довольно длительной. Питер Книп подписывал документ отдельно с каждым «пилотным» городом. От Славянска соглашение подписал заместитель городского головы Юрий Подлесный. Затем договоры подписали представители общественных организаций, которые будут реализовывать проекты.
Как рассказала программный менеджер славянского проекта Наталья Трояновская, на средства гранта планируется возродить бывший ДЮК «Орленок», расположенный на ул. Васильевской (Окт. Революции). После ремонта в помещении будет базироваться «Лига будущих полицейских» и появится платформа для проведения молодежных тренингов. Их направленность озвучена так: контроль власти, взаимодействие с властью и управление громадой.
По словам Юрия Подлесного, в дневное время помещение будет доступно для самых юных жителей города. Здесь планируется открыть изостудию и кружки прикладного искусства для дошколят.
Отметим, что проект планируется реализовать за 7 месяцев. Однако, как заверили голландцы, он должен стать лишь началом плодотворного сотрудничества.
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В Славянске 14 марта состоялось торжественное подписание грантового соглашения с Ассоциацией муниципалитетов Голландии. В нем приняли участие руководители 6 городов из трех областей Украины, которые попали в пилотный проект. Кроме Славянска, грант в 25 тыс. евро получат Святогорск, Покровск (Красноармейск), Изюм, Першотравенск и Павлоград.