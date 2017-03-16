Неля Штепа: «Выйду из СИЗО - буду президентом»

|16 марта 2017
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Международный женский день нынешнего года стал очередным праздником, который экс-мэр Славянска Неля Штепа провела в следственном изоляторе. Своеобразным подарком для нее на 8 Марта стало интервью телеканалу «16 плюс», которое бывшая градоначальница дала журналистам Роману Скрыпину и Наталье Якимович.
Стоит отметить, что за полтора часа эфира славянцы, которые следят за судебными перипетиями экс-мэра, ничего кардинально нового для себя не услышали. Передача вызывала состояние дежавю - складывалось впечатление, что Неля Штепа до сих пор ментально находится в 2014 году.
- Я приехала в Харьков в июле 2014 года, чтобы рассказать, кто начал войну. Привезла с собой кое-какие документы, найденные в моем кабинете, когда боевики ушли. Там было ясно сказано, что Славянск захватили люди Турчинова и Яценюка, там было написано, что оплата поступала такого-то числа от Турчинова, такого-то - от Яценюка. В областном СБУ мне пообещали, что я буду мэром, если все забуду. Такие беседы, я знаю, проводили с мэрами всех городов - и Краматорска, и Константиновки, и Артемовска, и других. Все согласились, а я отказалась - поэтому я здесь.
При этом, по словам Штепы, Яценюк и Турчинов руководили Гиркиным, а Владимира Павленко после отстранения Пономарева, попросила стать «народным мэром» СБУ.
- Эту речь я говорила под давлением. Я уже находилась в плену. В 6:00 ко мне пришел Пономарев и сказал, что нужно выступить. К тому моменту мои дети уже уехали из города, и я отказалась. Я не подумала, что осталась невестка с внуками. Через 40 минут Пономарев опять пришел и протянул мне телефон. Невестка рассказала, что к ней в дом ворвались трое вооруженных людей, положили детей на пол. Она спросила у меня, что происходит. Я поняла, что буду выступать и скажу, все, что они требуют. После этого, когда мои родные уехали из города, я не дала больше ни одного интервью. Да и что я говорила 9 Мая? То, что враг будет разбит и победа будет за нами? Так моими врагами являлись те, кто держал меня в плену.
- В тот день я ехала в Святогорск на день рождения к другу. Вдруг позвонил Тарута и сказал, чтобы я немедленно возвращалась - у нас захват горотдела. Я приехала, собрала депутатов, заместителей, встала со стороны ул. Розы Люксембург (Почтовой - прим. ред.) Тарута вновь позвонил и сказал, что сейчас мне будут звонить Наливайченко и Пашинский. Они действительно позвонили и сказали - освободить заложников в милиции любой ценой, обещать, что угодно. Мне пообещали, что к полуночи Славянск будет освобожден. Но они меня обманули, я ненавижу эту власть. Вообще, я считаю, если бы я тогда просто поехала на день рождения, я бы тут сейчас не сидела.
- Меня избивали, заставляли звать Путина, выбила два зуба. Я сидела в каморке на третьем этаже, слышала, как в комнатах рядом избивают пленных. Когда меня захватили, в кабинете был Пономарев и человек в маске (балаклаве - прим. ред.). Мы потом поняли, что это Гиркин. Он не произнес ни слова. Пономарев сказал, что он будет мэром, а я его замом. Он мне сказал, мол, мы через два месяца уйдем на Донецк, а ты останешься и будешь руководить Славянском. Я отказалась. Думала, что меня отпустят, но Гиркин приказал отправить меня в камеру. Мне потом Павленко рассказывал, что Гиркин считал меня врагом, говорил, что я опасна, что могу партизанский отряд организовать. ОБСЕ просила меня отпустить, а он отвечал: кого угодно, только не ее. Я пробыла в плену 81 день.
- Я знаю, как остановить войну. Порошенко должен объявить амнистию всем-всем-всем. И сказать: все собирайтесь, например, в Киеве. Кто пришел - тому амнистия. Ведь люди запутались, не знают, куда идти. А вот если опять стали воевать - тогда пожизненное.
- А что, при Януковиче плохо жилось? Плохо жилось тогда только олигархам - он их щемил. А бедным людям жилось хорошо. Вот олигархи ему и отомстили - собрали батальоны, вооружили и начали войну. Турчинов, Яценюк - они почувствовали вкус войны и не хотят ее останавливать. А Путин сидит и смеется, говорит - воюйте, воюйте. Российских войск на Донбассе нет. Есть российские наемники, а еще американские, грузинские - все воюют. Все уничтожают мой Донбасс и мою Украину.
- Где это видано - третья тройка уходит перед приговором! Я знаю, Ежов хотел дать мне оправдательный приговор. Он сказал прокуратуре - против нее доказательств нет, могу только оправдать. Если до завтра принесете доказательства, я их приму. А завтра его обвинили в пособничестве терроризму, и он ушел. Я просила: допросите Турчинова, Яценюка, мне отказали. А Тарута подтвердил, что это он сказал мне спасать заложников любой ценой.
- Если меня оправдают, первым делом поеду на кладбище к моему другу (Владимиру Кульматицокму - прим. ред.) После этого - ванна. В камере есть душ и унитаз, СИЗО за свой счет ремонт сделало во всех камерах первого этажа. Но я мечтаю о ванне. Потом поеду в Славянск. Будут выборы - буду подаваться на мэра. Будут президентские выборы - буду подаваться на президента. Моими соперниками вижу Савченко и Тимошенко. Мужчины в этих выборах играть роль не будут.
- Я родилась умной. У меня есть изобретения, диссертация, все родственники - физики-математики. Но я хочу быть красивой. Я ведь не красавица, но всех приучила думать, что красивая. И весь мой Славянск знает, что я - самая красивая женщина.
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• Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина
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• Неля Штепа: «Выйду из СИЗО - буду президентом»
• В Славянске обещают построить многоэтажки для переселенцев-госслужащих
• В коммунальной структуре Славянска работают около тысячи горожан
• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
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• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
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• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
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10 марта 2017
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Комментарии к статье «Неля Штепа: «Выйду из СИЗО - буду президентом»»
Международный женский день нынешнего года стал очередным праздником, который экс-мэр Славянска Неля Штепа провела в следственном изоляторе. Своеобразным подарком для нее на 8 Марта стало интервью телеканалу «16 плюс», которое бывшая градоначальница дала журналистам Роману Скрыпину и Наталье Якимович.