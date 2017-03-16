Исполком признал общественный совет

Исполнительный комитет утвердил персональный состав общественного совета, выполнив решение Донецкого Апелляционного административного суда от 14 февраля этого года. Просьбу городского головы поддержать проект решения все восемь присутствовавших на заседании членов комитета выполнили единогласно.

В состав совета вошли 38 представителей общественных организаций. Первоначально в списке значились 39 человек, но в связи со смертью главы реабилитационного центра детей-инвалидов «Доверие» Ларисы Фиртич состав сократился.

Глава общественного совета Андрей Федорченко поблагодарил исполком за принятое решение, отметив при этом, что «непонимание закона» и нежелание утвердить персональный состав еще в прошлом году привело к тому, что из местного бюджета в его пользу было взыскано 1255 гривен компенсации за судебные издержки.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях заявил, что в качестве альтернативы общественному совету намерен создать другой консультативно-совещательный орган, который будет называться «Форум местного самоуправления». В него смогут войти все желающие: городские и международные общественные организации, члены исполнительного комитета и др. По его словам, тем самым организации, которые не смогли войти в утвержденный общественный совет, получат возможность принимать участие в работе органов местного самоуправления.

Кроме того, Лях пообещал вернуться к принятому на заседании решению относительно общественного совета после того, как будут получены разъяснения Апелляционного суда на предмет вынесенного им вердикта.