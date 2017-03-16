Исполком признал общественный совет

|16 марта 2017
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Исполнительный комитет утвердил персональный состав общественного совета, выполнив решение Донецкого Апелляционного административного суда от 14 февраля этого года. Просьбу городского головы поддержать проект решения все восемь присутствовавших на заседании членов комитета выполнили единогласно.
В состав совета вошли 38 представителей общественных организаций. Первоначально в списке значились 39 человек, но в связи со смертью главы реабилитационного центра детей-инвалидов «Доверие» Ларисы Фиртич состав сократился.
Глава общественного совета Андрей Федорченко поблагодарил исполком за принятое решение, отметив при этом, что «непонимание закона» и нежелание утвердить персональный состав еще в прошлом году привело к тому, что из местного бюджета в его пользу было взыскано 1255 гривен компенсации за судебные издержки.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях заявил, что в качестве альтернативы общественному совету намерен создать другой консультативно-совещательный орган, который будет называться «Форум местного самоуправления». В него смогут войти все желающие: городские и международные общественные организации, члены исполнительного комитета и др. По его словам, тем самым организации, которые не смогли войти в утвержденный общественный совет, получат возможность принимать участие в работе органов местного самоуправления.
Кроме того, Лях пообещал вернуться к принятому на заседании решению относительно общественного совета после того, как будут получены разъяснения Апелляционного суда на предмет вынесенного им вердикта.
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• В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»
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• В Славянске обещают построить многоэтажки для переселенцев-госслужащих
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• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
14 марта 2017
• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
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• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
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Комментарии к статье «Исполком признал общественный совет»
Исполнительный комитет утвердил персональный состав общественного совета, выполнив решение Донецкого Апелляционного административного суда от 14 февраля этого года. Просьбу городского головы поддержать проект решения все восемь присутствовавших на заседании членов комитета выполнили единогласно.