Общественный совет Славянска действует, готов к работе и борьбе

По словам активиста, окончание эпопеи с общественным советом Славянска, которая длилась более года, вызывает у него чувство недоумения.

- Городская власть, по моему мнению, в очередной раз поступила нелогично. После того, как 14 февраля коллегия апелляционного административного суда вынесла решение об утверждении персонального состава совета, мэр с этим решением не согласился и обратился в суд за разъяснением. Заседание по поводу разъяснения назначено на 17 марта. И вдруг 15-го числа исполком все же утверждает совет, - говорит председатель благотворительного фонда.

Андрей Федорченко не может понять, какие разъяснения требовались славянским власть предержащим. Ведь в решении судейской коллегии черным по белому написано: «Норма является императивной и не предусматривает отказа в утверждении состава общественного совета... В данном случае необходимость принятия решения является безальтернативной для органа исполнительного комитета». Другими словами, в данном случае исполком выступает исключительно как регистрирующий орган.

В качестве примера общественник приводит ситуацию, в которой исполком присваивает ребенку статус сироты.

- Такие решения также носят регистрационный характер. Представьте, что будет, если кто-либо из членов исполкома вдруг скажет: «Я знаю этого ребенка. Он плохо учится, курит. Поэтому буду голосовать против». Такая постановка вопроса выглядит абсурдной. Но не менее абсурдна она была и в случае с общественным советом, - говорит активист.

Ситуация разворачивалась так долго, что многие уже забыли, из-за чего возник конфликт. Напомним, что поводом к нему послужил отказ общественности включить в состав совета представителей комитетов микрорайонов. При этом, некоторые славянцы, следившие за перипетиями процесса, считают, что именно они и являются настоящими общественниками, потому что председателей комитетов выбирают сами жители.

- В данном случае выборность комитетов не делает их «народными», поскольку, несмотря на выборы, утверждает руководителей все равно городская власть. Кстати, мэра и депутатов мы тоже выбираем. Но почему-то ни у кого не вызывает протеста тот факт, что они не могут войти в общественный совет, - говорит Андрей Федорченко.

Впрочем, объясняет председатель благотворительного фонда, отказ в регистрации комитетов микрорайонов полностью соответствовал нормам законодательных актов, что и нашло свое подтверждение в многочисленных судах.

Теперь, после утверждения персонального состава общественный совет может приступить к работе.

- Наша организация, как составляющая этой структуры, вынесет на обсуждение несколько проектов - по уставу громады, слушаниям по бывшему ДК Ленина и проекту, который не успела реализовать Лариса Фиртич.

Данный проект касается семей, где воспитываются дети-инвалиды и инвалиды с детства. Обычно матери в таких семьях «тянут» ребенка, часто уже взрослого, самостоятельно, без права на хотя бы краткосрочный отдых. Лариса Фиртич хотела, чтобы город дал таким людям небольшую передышку, организовав временное пристанище для граждан с особыми потребностями, например, на базе общежитий профтехучилищ. Тогда бы каждая такая семья знала, что один раз в год на неделю или две они могут оставить своего подопечного в подобном центре, и о нем будут заботиться за счет бюджета громады.

- Это только наши проекты, я знаю, что каждая общественная организация, входящая в совет, уже подготовила свои, - говорит Андрей Федорченко.

Активист не отрицает, что в городе может возникнуть ситуация, когда каждую инициативу совета придется внедрять в жизнь через суд. Однако, по его словам, он такого поворота событий не опасается.

- Нас иногда упрекают в том, что мы не соблюдаем политкорректность и вносим ажиотаж в работу органов власти. Но, я уверен, что сегодняшнее время диктует новую политическую культуру поведения. Считаю, что сегодня политически некультурно оставаться в стороне от контроля за властью и общественной жизни города, - говорит активист.