Мэр ищет нового заместителя

|17 марта 2017
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На заседании сессии городской голова Вадим Лях сообщил, что ищет нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо обвиняемого в получении взятки Игоря Шаповалова.
Об этом он рассказал, комментируя выступление Виктора Винниченко: депутат провел параллель с делом руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, освобожденного от должности в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Винниченко сообщил, что расследование дела Игоря Шаповалова, которым занималась прокуратура, уже находится в суде. «Можно надеяться на что-нибудь, но надежды мало», - выразил мнение относительно результатов предстоящего процесса депутат и предложил мэру задуматься над поисками нового зама.
На это Вадим Лях ответил, что согласен с Виктором Винниченко и уже занимается таким поиском.
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• Черкасский «агрессор» ломает руки и челюсти
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16 марта 2017
• Исполком признал общественный совет
• В Славянске объявлена весенняя уборка
• В Славянске подорожал проезд в автобусах
• Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина
• В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»
• Неля Штепа: «Выйду из СИЗО - буду президентом»
• В Славянске обещают построить многоэтажки для переселенцев-госслужащих
• В коммунальной структуре Славянска работают около тысячи горожан
• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
14 марта 2017
• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
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Комментарии к статье «Мэр ищет нового заместителя»
На заседании сессии городской голова Вадим Лях сообщил, что ищет нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо обвиняемого в получении взятки Игоря Шаповалова.