Мэр ищет нового заместителя

На заседании сессии городской голова Вадим Лях сообщил, что ищет нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо обвиняемого в получении взятки Игоря Шаповалова.

Об этом он рассказал, комментируя выступление Виктора Винниченко: депутат провел параллель с делом руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, освобожденного от должности в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Винниченко сообщил, что расследование дела Игоря Шаповалова, которым занималась прокуратура, уже находится в суде. «Можно надеяться на что-нибудь, но надежды мало», - выразил мнение относительно результатов предстоящего процесса депутат и предложил мэру задуматься над поисками нового зама.

На это Вадим Лях ответил, что согласен с Виктором Винниченко и уже занимается таким поиском.