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Фотофакт

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Мэр ищет нового заместителя

Антон Скворцов
17 марта 2017 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях заявил, что уже занимается поиском кандидатуры на должность заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которую сейчас занимает подозреваемый в получении взятки Игорь Шаповалов. Фото - Антон Скворцов.

На заседании сессии городской голова Вадим Лях сообщил, что ищет нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо обвиняемого в получении взятки Игоря Шаповалова.

Об этом он рассказал, комментируя выступление Виктора Винниченко: депутат провел параллель с делом руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, освобожденного от должности в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Винниченко сообщил, что расследование дела Игоря Шаповалова, которым занималась прокуратура, уже находится в суде. «Можно надеяться на что-нибудь, но надежды мало», - выразил мнение относительно результатов предстоящего процесса депутат и предложил мэру задуматься над поисками нового зама. 

На это Вадим Лях ответил, что согласен с Виктором Винниченко и уже занимается таким поиском.

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Комментарии к статье «Мэр ищет нового заместителя»

На заседании сессии городской голова Вадим Лях сообщил, что ищет нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо обвиняемого в получении взятки Игоря Шаповалова.

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