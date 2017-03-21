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Фотофакт

«Загашники» и «гадюшники»

Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета

Антон Скворцов
21 марта 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Жан Ким вручает благодарность Донецкой ОГА Ирине Тертышной.

Аппаратное совещание 21 марта началось с поздравлений.

Председательствующий на заседании секретарь городского совета Жан Ким вручил благодарность Донецкой облгосадминистрации Ирине Тертышной. Начальник архивного отдела была отмечена за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. 

Кроме того, по случаю Дня землеустроителя почетные грамоты Славянского горсовета получили начальник отдела рационального использования земельных ресурсов Елена Литвинова и коллектив городского отдела Госгеокадастра: начальник Светлана Кубыткина, государственный регистратор Ирина Кононенко и главный специалист Роман Сердюк.

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Комментарии к статье «Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета»

Аппаратное совещание 21 марта началось с поздравлений.

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В Славянске готовятся к капремонту дорог

Мэр ищет нового заместителя

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