|21 марта 2017
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Аппаратное совещание 21 марта началось с поздравлений.
Председательствующий на заседании секретарь городского совета Жан Ким вручил благодарность Донецкой облгосадминистрации Ирине Тертышной. Начальник архивного отдела была отмечена за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.
Кроме того, по случаю Дня землеустроителя почетные грамоты Славянского горсовета получили начальник отдела рационального использования земельных ресурсов Елена Литвинова и коллектив городского отдела Госгеокадастра: начальник Светлана Кубыткина, государственный регистратор Ирина Кононенко и главный специалист Роман Сердюк.
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21 марта 2017
• Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета
• Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%
20 марта 2017
• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
19 марта 2017
• Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»
17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
• Общественный совет Славянска действует, готов к работе и борьбе
• Черкасский «агрессор» ломает руки и челюсти
• «Славгорводоканал» восстановил разрушенный участок коллектора
16 марта 2017
• Исполком признал общественный совет
• В Славянске объявлена весенняя уборка
• В Славянске подорожал проезд в автобусах
• Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина
• В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»
• Неля Штепа: «Выйду из СИЗО - буду президентом»
• В Славянске обещают построить многоэтажки для переселенцев-госслужащих
• В коммунальной структуре Славянска работают около тысячи горожан
• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
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Аппаратное совещание 21 марта началось с поздравлений.