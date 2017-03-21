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Фотофакт

«Загашники» и «гадюшники»

В Славянске пройдут митинг и концерт

Антон Скворцов
21 марта 2017 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В пятницу, 24 марта, в 10:00 на центральной площади состоится торжественный митинг, посвященный третьей годовщине создания Национальной гвардии Украины.

В субботу, 25 марта, в школе искусств в очередной раз выступит музыкальный коллектив «Тінь сонця». Начало в 17:00.

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Комментарии к статье «В Славянске пройдут митинг и концерт»

В пятницу, 24 марта, в 10:00 на центральной площади состоится торжественный митинг, посвященный третьей годовщине создания Национальной гвардии Украины.

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В Славянске готовятся к капремонту дорог

Мэр ищет нового заместителя

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