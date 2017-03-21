|21 марта 2017
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В пятницу, 24 марта, в 10:00 на центральной площади состоится торжественный митинг, посвященный третьей годовщине создания Национальной гвардии Украины.
В субботу, 25 марта, в школе искусств в очередной раз выступит музыкальный коллектив «Тінь сонця». Начало в 17:00.
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— 21 марта 2017 —
Аппаратное совещание 21 марта началось с поздравлений.
— 17 марта 2017 —
Пленарное заседание внеочередной, 21-й, сессии Славянского горсовета состоялось 10 марта. Внеплановый созыв депутатов потребовался для запуска процедуры капитального ремонта дорог и решения проблемы бездомных животных.
— 17 марта 2017 —
На заседании сессии городской голова Вадим Лях сообщил, что ищет нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вместо обвиняемого в получении взятки Игоря Шаповалова.
— 17 марта 2017 —
Прокомментировать ситуацию с наконец утвержденным общественным советом мы попросили руководителя благотворительного фонда «Верховенство права - Украины» Андрея Федорченко (на фото).
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21 марта 2017
• В Славянске пройдут митинг и концерт
• Трое славянцев подхватили сальмонеллу
• На Химике не работает флюорограф
• Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета
• Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%
20 марта 2017
• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
19 марта 2017
• Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»
17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
• Общественный совет Славянска действует, готов к работе и борьбе
• Черкасский «агрессор» ломает руки и челюсти
• «Славгорводоканал» восстановил разрушенный участок коллектора
16 марта 2017
• Исполком признал общественный совет
• В Славянске объявлена весенняя уборка
• В Славянске подорожал проезд в автобусах
• Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина
• В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»
• Неля Штепа: «Выйду из СИЗО - буду президентом»
• В Славянске обещают построить многоэтажки для переселенцев-госслужащих
• В коммунальной структуре Славянска работают около тысячи горожан
• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
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В пятницу, 24 марта, в 10:00 на центральной площади состоится торжественный митинг, посвященный третьей годовщине создания Национальной гвардии Украины.