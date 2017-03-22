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Фотофакт

«Загашники» и «гадюшники»

В Славянске начали думать, что делать с бездомными собаками

Антон Скворцов
22 марта 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Если не считать скандальной ситуации с главой городской общественной организации «Верность» Анной Абрамовой, которую не включили в состав рабочей группы, заседание, в целом, прошло плодотворно. Фото - Антон Скворцов.

В Славянске 17 марта состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции гуманного обращения с бездомными животными на территории города.

Группа была создана после того, как под давлением представительниц зоозащитных организаций был провален проект Программы регулирования численности бездомных животных, которую планировалось утвердить на сессии горсовета.

В состав рабочей группы вошли депутаты городского совета, руководители УЖКХ, КАТП, отдела экологии и представители общественных организаций из Славянска и других городов. Похоже, властям и общественности удалось найти общий язык, поскольку обсуждение, в целом, проходило конструктивно. 

Впрочем, не обошлось без скандала. Он возник в самом начале заседания, после того как выяснилось, что в рабочую группу не включили руководительницу городского общества защиты животных «Верность» Анну Абрамову. Вначале долго выясняли, по какому принципу формировалась комиссия, и почему в нее не вошла одна из наиболее заметных зоозащитниц. В итоге члены группы решили-таки проголосовать за включение Абрамовой в состав комиссии, но та сама отказалась участвовать в ней и покинула заседание. 

Одним из основных вопросов повестки дня была организация работы с бездомными животными. Рассматривались два варианта — либо создать «с нуля» отдельную коммунальную структуру, либо вменить эту функцию КАТП, внеся изменения в устав предприятия. В любом случае предполагается взять в штат волонтеров, которые сейчас ухаживают за собаками на КАТП. При этом необходимо предусмотреть возможность получения грантов от международных фондов, что предусматривает работу с общественными организациями. 

Второй вопрос — приют, где будут содержаться пойманные собаки с момента стерилизации до возвращения в прежнюю среду обитания (в общей сложности, этот срок равен десяти дням). Изначально власти предлагали построить его между Славянском и Краматорском, но зоозащитницы настаивают, что здание должно находится в черте города. При этом оно должно размещаться не ближе, чем в трехстах метрах от жилого сектора. В качестве вариантов рассматривались территории бывших заводов, которых в Славянске достаточно. Прозвучало, что в этом вопросе нужно искать взаимодействие либо с новыми собственниками зданий и сооружений, либо с ликвидаторами предприятий. 

Конкретные предложения по каждому из вопросов будут вынесены на следующее заседание. Их планируют проводить еженедельно.

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Комментарии к статье «В Славянске начали думать, что делать с бездомными собаками »

В Славянске 17 марта состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции гуманного обращения с бездомными животными на территории города.

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