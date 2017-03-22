В Славянске начали думать, что делать с бездомными собаками

|22 марта 2017
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В Славянске 17 марта состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции гуманного обращения с бездомными животными на территории города.
Группа была создана после того, как под давлением представительниц зоозащитных организаций был провален проект Программы регулирования численности бездомных животных, которую планировалось утвердить на сессии горсовета.
В состав рабочей группы вошли депутаты городского совета, руководители УЖКХ, КАТП, отдела экологии и представители общественных организаций из Славянска и других городов. Похоже, властям и общественности удалось найти общий язык, поскольку обсуждение, в целом, проходило конструктивно.
Впрочем, не обошлось без скандала. Он возник в самом начале заседания, после того как выяснилось, что в рабочую группу не включили руководительницу городского общества защиты животных «Верность» Анну Абрамову. Вначале долго выясняли, по какому принципу формировалась комиссия, и почему в нее не вошла одна из наиболее заметных зоозащитниц. В итоге члены группы решили-таки проголосовать за включение Абрамовой в состав комиссии, но та сама отказалась участвовать в ней и покинула заседание.
Одним из основных вопросов повестки дня была организация работы с бездомными животными. Рассматривались два варианта — либо создать «с нуля» отдельную коммунальную структуру, либо вменить эту функцию КАТП, внеся изменения в устав предприятия. В любом случае предполагается взять в штат волонтеров, которые сейчас ухаживают за собаками на КАТП. При этом необходимо предусмотреть возможность получения грантов от международных фондов, что предусматривает работу с общественными организациями.
Второй вопрос — приют, где будут содержаться пойманные собаки с момента стерилизации до возвращения в прежнюю среду обитания (в общей сложности, этот срок равен десяти дням). Изначально власти предлагали построить его между Славянском и Краматорском, но зоозащитницы настаивают, что здание должно находится в черте города. При этом оно должно размещаться не ближе, чем в трехстах метрах от жилого сектора. В качестве вариантов рассматривались территории бывших заводов, которых в Славянске достаточно. Прозвучало, что в этом вопросе нужно искать взаимодействие либо с новыми собственниками зданий и сооружений, либо с ликвидаторами предприятий.
Конкретные предложения по каждому из вопросов будут вынесены на следующее заседание. Их планируют проводить еженедельно.
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• Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%
20 марта 2017
• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
19 марта 2017
• Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»
17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
• Общественный совет Славянска действует, готов к работе и борьбе
• Черкасский «агрессор» ломает руки и челюсти
• «Славгорводоканал» восстановил разрушенный участок коллектора
16 марта 2017
• Исполком признал общественный совет
• В Славянске объявлена весенняя уборка
• В Славянске подорожал проезд в автобусах
• Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина
• В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»
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В Славянске 17 марта состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции гуманного обращения с бездомными животными на территории города.