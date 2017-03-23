Без инвестиций «Славгорводоканалу» грозит крах

Без внешних финансовых вливаний, которые позволят заняться глобальной заменой сетей, «Славгорводоканалу» грозит неизбежный крах. Такую перспективу обрисовал генеральный директор предприятия Андрей Кийко депутатам Славянского горсовета на заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства, которое состоялось 14 марта.

Глава водоканала подготовил обстоятельный отчет-презентацию, в которой наглядно продемонстрировал плачевное положение дел на предприятии, проанализировал его причины и обрисовал возможные пути выхода из кризиса.

ПОТЕРИ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА УБЫТКОВ

Не углубляясь в экономические выкладки, отметим, что ежемесячно водоканал недополучает 1,2 миллиона гривен. Размер кредиторской задолженности на начало текущего года составил 71 миллион гривен, в то время как сумма оборотных активов – 41 миллион. Коэффициент ликвидности баланса, который выражается отношением этих величин, равен 0,6. «А это значит лишь одно – «Славгорводоканал» фактически является банкротом», - констатировал Андрей Кийко.

Главной причиной убыточности предприятия являются сверхнормативные потери воды, которые достигают 66% всего объема, который подается в городскую водопроводную сеть. При том, что разрешенный и заложенный в тариф уровень потерь составляет 31%.

В 2016 году «Славгорводоканал» подал в сеть 8,4 миллиона кубометров воды. 7,4 миллиона было куплено у КП «Компания «Вода Донбасса», миллион произведен на собственной фильтровальной станции. Между тем, до потребителей дошло лишь 2,9 миллиона кубометров. 5,5 миллиона «кубов» ушли в землю. Масштаб потерь глава водоканала проиллюстрировал следующим образом: пять с половиной миллионов кубометров воды — это 5,5 миллиарда литровых банок. По его подсчетам, ими можно заставить весь город, причем не один раз, а аж двенадцать.

Меньше трети от этого объема составляют прогнозируемые утраты, которые происходят вследствие аварий, опорожнения сетей для ремонтных работ, погрешностей водомеров, расходов воды на собственные нужды и прочее. Львиная же доля — 3,9 млн., или 71% - неучтенные потери. Происходят они, главным образом, по причине крайней изношенности коммуникаций — скрытых утечек и порывов сетей в зонах подтопления, которые нельзя определить визуально. «Эти утечки не выходят на поверхность, их невозможно обнаружить. Они попадают в естественную для себя водную среду, и мы не знаем, где они находятся», - подчеркивает Кийко.

Кроме того, неучтенные потери происходят по причине хищений, разбора воды через гидранты, утечек на внутридомовых сетях многоэтажек и т. д.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

На 2017 год запланированы и уже стартовали мероприятия по реконструкции 15 объектов водоснабжения. На эти цели из госбюджета будет привлечено более 30 миллионов гривен. Они включают монтаж на фильтровальной станции новых насосных агрегатов и строительство резервуара емкостью 5 тысяч кубометров для аккумулирования дополнительных запасов воды, которые станция сможет производить после выполненной в прошлом году реконструкции.

Намечена прокладка нового водовода для обеспечения круглосуточной подачи воды в микрорайоны Артема и Лесной, а также перераспределение избыточного количества воды в центральные районы города. Кроме того, в план мероприятий входят: замена 4,5 км трубопроводов (в частности, дюкера в старом русле Казенного Торца), 25 единиц запорной арматуры, реконструкция оставшихся пяти повышающих насосных станций в многоэтажных домах центральной части города для обеспечения круглосуточного водоснабжения, а также установка двух регуляторов для минимизации перепадов давления воды на сетях.

Ожидается, что запланированные мероприятия снизят количество аварий на 225 единиц в год, уменьшат эксплуатационные затраты на ликвидацию порывов до 675 тысяч гривен, дадут экономию электроэнергии до 75 тыс. киловатт, сокращение потерь воды на сумму до 4 миллионов гривен и уменьшение объемов покупной воды на 1,5 млн. кубометров в год. Суммарный финансовый эффект должен составить 12,4 миллиона грн.

В части водоотведения запланирована реконструкция 12 объектов. В их числе - замена 5,5 километра коллекторов, продолжение реконструкции очистных сооружений, замена 16 единиц запорной арматуры. Ожидаемый эффект – уменьшение количества аварий на коллекторах на сто единиц в год, снижение эксплуатационных затрат на 600 тысяч гривен, экономия 280 тысяч киловатт электроэнергии. Общий финансовый эффект – 1,3 миллиона гривен. Плюс к этому, запланированные мероприятия существенно уменьшают риск загрязнения окружающей среды.

Между тем, приходится констатировать, что нынешние темпы замены коммуникаций остаются крайне низкими. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 328 км. Поскольку в год меняется, в среднем, три километра труб, для полной модернизации понадобится больше ста лет. Разумеется, к тому времени от существующих коммуникаций, которые были проложены десятки лет тому назад, не останется и следа. С учетом нынешнего состояния сетей, порывы на которых исчисляются сотнями, не будет преувеличением сказать, что город стоит на пороге техногенной катастрофы.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ВОДОКАНАЛУ

Единственное спасение для предприятия Андрей Кийко видит в ликвидации сверхнормативных потерь воды. Для этого необходимы инвестиции, которые позволят усиленными темпами заняться заменой сетей. Ни у городского совета, ни у водоканала средств на это нет.

По мнению гендиректора предприятия, качественно переломить ситуацию помогло бы привлечение внешнего инвестора, заинтересованного в получении прибыли. Для этого он предложил объявить конкурс на заключение договора со специализированной фирмой, которая разработала бы наиболее подходящую модель для подобного сотрудничества.

Со своей стороны, в качестве наиболее предпочтительных вариантов Андрей Кийко назвал передачу водоканала в концессию либо создание совместного предприятия. Между тем, размер инвестиций, которые необходимо привлечь, можно смело назвать колоссальным. Стоит вспомнить, что передать водоканал в концессию собирался еще мэр Валентин Рыбачук. На тот момент, а это было семь лет назад, сумма инвестиций составляла порядка 900 миллионов гривен. Сейчас, с учетом инфляционных процессов, она намного превысит миллиард.