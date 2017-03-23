Славянский центр профобразования получил медаль

С 16 по 18 марта, в столичном Дворце детей и юношества проходила Международная выставка «Современные заведения образования-2017», на которой были представлены 790 учебных заведений из 15 стран мира.

Одним из участников стал Славянский региональный многопрофильный центр профессионального образования. Учреждение презентовало свои наработки в номинации «Разработка и внедрение инновационных проектов, тренинговых технологий, программ и решений для осовременивания учебного процесса и повышения уровня знаний молодежи». Участникам выставки продемонстрировали методические материалы, а также работы учеников художественного лицея, который теперь является частью МРЦПО. Жюри оценило деятельность центра на «отлично», отметив его достижения золотой медалью.

Директор МРЦПО Самандар Гусейнов рассказал, что мероприятие оказалось очень полезным и с практической точки зрения. Удалось заключить договор о сотрудничестве, в рамках которого выпускники центра смогут бесплатно обучаться в Словакии. Необходимым условием для этого является знание языка этой страны.

Осенью руководство Центра планирует поехать на Девятый международный форум «Инноватика в современном образовании». В прошлом году участие в нем принесло славянцам серебряную медаль, в нынешнем они рассчитывают улучшить результат и получить высшую награду.