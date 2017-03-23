|23 марта 2017
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С 16 по 18 марта, в столичном Дворце детей и юношества проходила Международная выставка «Современные заведения образования-2017», на которой были представлены 790 учебных заведений из 15 стран мира.
Одним из участников стал Славянский региональный многопрофильный центр профессионального образования. Учреждение презентовало свои наработки в номинации «Разработка и внедрение инновационных проектов, тренинговых технологий, программ и решений для осовременивания учебного процесса и повышения уровня знаний молодежи». Участникам выставки продемонстрировали методические материалы, а также работы учеников художественного лицея, который теперь является частью МРЦПО. Жюри оценило деятельность центра на «отлично», отметив его достижения золотой медалью.
Директор МРЦПО Самандар Гусейнов рассказал, что мероприятие оказалось очень полезным и с практической точки зрения. Удалось заключить договор о сотрудничестве, в рамках которого выпускники центра смогут бесплатно обучаться в Словакии. Необходимым условием для этого является знание языка этой страны.
Осенью руководство Центра планирует поехать на Девятый международный форум «Инноватика в современном образовании». В прошлом году участие в нем принесло славянцам серебряную медаль, в нынешнем они рассчитывают улучшить результат и получить высшую награду.
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• Славянский центр профобразования получил медаль
• Славянск посетил ветеран «Шахтера» Михаил Старостяк
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• В Славянске начнут покупать квартиры детям-сиротам... и их детям
• Парк «Шелковичный» и сквер «Мечта» готовятся к наплыву посетителей
• Осмотр славянского ДК: пациент, скорее, мертв, чем жив
• Сборная Славянска одержала победу в легкоатлетическом кроссе
• «Серебро» Клеменко, «бронза» Зубкова и Семейко
21 марта 2017
• В Славянске пройдут митинг и концерт
• Трое славянцев подхватили сальмонеллу
• На Химике не работает флюорограф
• Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета
• Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%
20 марта 2017
• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
19 марта 2017
• Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»
17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
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Комментарии к статье «Славянский центр профобразования получил медаль»
С 16 по 18 марта, в столичном Дворце детей и юношества проходила Международная выставка «Современные заведения образования-2017», на которой были представлены 790 учебных заведений из 15 стран мира.