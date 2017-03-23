Весенние каникулы в Славянске начнутся 8 апреля, а учебный год закончится 26 мая

Весенние каникулы в школах Славянска начнутся 8 апреля. После десятидневного отдыха за парты дети сядут 18-го числа. Дополнительный выходной в понедельник, 17 апреля, школьники получат из-за празднования Пасхи.

Как рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный, перенос с конца марта на начало апреля каникул напрямую связан со сроками окончания отопительного сезона. Эта перестановка позволит городу отключить школы от системы отопления на неделю раньше и сэкономить средства в местной казне.

Отметим, что четвертая четверть второго учебного семестра будет достаточно короткой. Последние звонки в школах прозвенят ориентировочно 26 мая. С 29 числа для учеников младшего звена начнут работать пришкольные лагеря.

Выпускной вечер для 11-классников предварительно назначен на субботу, 24 июня. К этому времени, объясняют в гороо, будут известны результаты независимого тестирования по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины, которые засчитываются в качестве государственной итоговой аттестации и выставляются в аттестат зрелости. Итоговая аттестация в 4-х классах стартует в середине мая. Ее сроки каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Выпускники младшего звена сдают три предмета: украинский язык, украинскую литературу и математику.

В 9-х классах начало аттестации запланировано на 1 июня. Скорее всего, девятиклассники всех школ города будут писать итоговые контрольные в одни и те же дни. Аттестоваться дети будут по украинскому языку, математике. Третий предмет каждое учебное заведение выбирает на свое усмотрение. Документы об окончании 9 классов ребятам выдадут 12 июня.