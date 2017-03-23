Весенние каникулы в Славянске начнутся 8 апреля, а учебный год закончится 26 мая

|23 марта 2017
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Весенние каникулы в школах Славянска начнутся 8 апреля. После десятидневного отдыха за парты дети сядут 18-го числа. Дополнительный выходной в понедельник, 17 апреля, школьники получат из-за празднования Пасхи.
Как рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный, перенос с конца марта на начало апреля каникул напрямую связан со сроками окончания отопительного сезона. Эта перестановка позволит городу отключить школы от системы отопления на неделю раньше и сэкономить средства в местной казне.
Отметим, что четвертая четверть второго учебного семестра будет достаточно короткой. Последние звонки в школах прозвенят ориентировочно 26 мая. С 29 числа для учеников младшего звена начнут работать пришкольные лагеря.
Выпускной вечер для 11-классников предварительно назначен на субботу, 24 июня. К этому времени, объясняют в гороо, будут известны результаты независимого тестирования по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины, которые засчитываются в качестве государственной итоговой аттестации и выставляются в аттестат зрелости. Итоговая аттестация в 4-х классах стартует в середине мая. Ее сроки каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Выпускники младшего звена сдают три предмета: украинский язык, украинскую литературу и математику.
В 9-х классах начало аттестации запланировано на 1 июня. Скорее всего, девятиклассники всех школ города будут писать итоговые контрольные в одни и те же дни. Аттестоваться дети будут по украинскому языку, математике. Третий предмет каждое учебное заведение выбирает на свое усмотрение. Документы об окончании 9 классов ребятам выдадут 12 июня.
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• Сборная Славянска одержала победу в легкоатлетическом кроссе
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21 марта 2017
• В Славянске пройдут митинг и концерт
• Трое славянцев подхватили сальмонеллу
• На Химике не работает флюорограф
• Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета
• Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%
20 марта 2017
• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
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• Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»
17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
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Комментарии к статье «Весенние каникулы в Славянске начнутся 8 апреля, а учебный год закончится 26 мая»
Весенние каникулы в школах Славянска начнутся 8 апреля. После десятидневного отдыха за парты дети сядут 18-го числа. Дополнительный выходной в понедельник, 17 апреля, школьники получат из-за празднования Пасхи.