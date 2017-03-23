Определены участницы «Мини-мисс Славянск-2017»

Отборочный тур «Мини-мисс Славянск-2017» состоялся 19 марта. Второй год подряд конкурс проходит под патронатом народного депутата Украины Олега Недавы.

Кастинг «Мини-мисс Славянск», давно ставшего визитной карточкой города, прошел по традиционной программе. В танцевальном зале Дома быта в воскресный день собрались маленькие претендентки на участие в главном городском детском празднике и их родственники. Нарядные костюмы, взволнованные голоса, подготовленные для жюри номера – так начинается отбор участников конкурса.

Далее по пять человек девочки заходят в зал и демонстрируют свои таланты жюри. Чаще всего судейская коллегия видит танцы, слушает песни или оценивает акробатические номера. Некоторые маленькие принцессы спешат поделиться всеми своими умениями. Нередко отборочный тур превращается в галерею художественных работ и декоративно-прикладного искусства. Каждый раз жюри умиляется и восхищается - какие же талантливые девчонки живут в Славянске!

В небольшом интервью, которое всегда проходит на отборе, юные жительницы города рассказывают, как проводят свободное время. Выясняется, что его у будущих принцесс практически нет. Девочки ходят на танцы, вокал, в театральные студии, занимаются спортом, рисуют и учат иностранные языки. При этом они успевают делать уроки, помогать мамам и кормить домашних животных.

После непродолжительной беседы хореограф просит всех участниц выполнить несколько танцевальных движений, затем девочки улыбаются в объектив фотоаппарата, и для них отборочный тур заканчивается. Зато начинается сложная работа для жюри.

Нелегкое решение отборочной комиссии приходилось принимать много раз. И никогда оно не давалось просто. Ведь каждая претендентка на участие в «Мини-мисс Славянск» достойна быть лучшей. Однако ежегодно жюри отбирает 12 девчонок, которые продолжат борьбу за титул маленькой королевы красоты. Для них начинаются месяцы напряженной подготовки. Под руководством опытных педагогов девочкам предстоит раскрыть в себе новые таланты и возможности. Они успеют подружиться и станут участницами увлекательных экскурсий. А потом их, как и весь город, ждет сказочное, феерическое шоу, где каждая участница станет настоящей принцессой. Без сомнения, этот праздник останется в сердце «мини-мисс» навсегда. Имя новой «Мини-мисс Славянск» город узнает 3 июня. Как было много лет подряд, конкурс детской красоты и таланта, организованный редакцией «Пресс-обозрения» и «ТВ плюс», откроет дорогу в долгожданное лето.

И главное, что все славянские девчонки: и те, кто в этот раз не прошел отборочный тур, и те, кто еще только подрастает, смогут попробовать свои силы в новом отборе, который состоится следующей весной. Ведь конкурс, как настоящее шоу, обязательно будет продолжаться.