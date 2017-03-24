Будет ли в славянском водоканале «Личный кабинет»

На заседании комиссии рассматривалась петиция о подключении КП «Славгорводоканал» к сервису «Abonentinfo», которая значительно упрощает взаимодействие потребителей коммунальных услуг и их поставщиков.

Петиция появилась на сайте горсовета в середине декабря прошлого года и к настоящему моменту собрала 255 подписей из 250 необходимых.

Новшество уменьшит очереди в водоканале и сберкассах, выведет передачу показаний водомеров на новый уровень, а также облегчит работу контролерам и положит конец неразберихе при сверке, убежден автор предложения Юрий Толстых.

Гендиректор водоканала Андрей Кийко (на фото) заверил, что полностью поддерживает внедрение электронного сервиса. Однако, по его словам, услуги сайта abonentinfo.com влетят предприятию в копеечку: подключение к сервису обойдется в 50 тысяч гривен, а плата за его использование будет стоить 4 тысячи 800 гривен ежемесячно. «У нас нет этих денег», - говорит глава водоканала.

Подобные затраты он называет нецелесообразными ввиду того, что водоканал имеет возможность создать «Личный кабинет» на собственном сайте, не прибегая к услугам сторонней организации. Причем эта работа уже ведется, говорит Андрей Кийко. Ожидается, что с помощью сервиса абоненты получат возможность самостоятельно вносить показания счетчиков, контролировать платежи а, возможно, и оплачивать услуги. Чтобы кабинет начал работать, прежде нужно актуализировать базу данных потребителей. Сейчас она не вполне точна из-за несвоевременной передачи показаний приборов учета абонентами, не всегда достоверных данных о количестве проживающих, а также отсутствия информации о потреблении воды в жилье, пострадавшем во время боевых действий. Контролерам поставлена задача уточнить эти сведения до 1 июня. Андрей Кийко надеется, что после этого сервис удастся запустить.

Добавим, что в настоящее время в Славянске услуга «Личный кабинет» доступна для расчетов за газ и электроэнергию.