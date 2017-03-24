В Славянском районе горох станет особенностью аграрного сезона

Каждый аграрный сезон не похож на все остальные, утверждают хлеборобы. Об особенностях нынешнего года журналисты «ТВ плюс» поговорили с начальником отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации Виктором Погребным.

По словам специалиста, в этом году погодные условия несколько сдвинули привычные графики. Раннее потепление привело к тому, что работы по подкормке озимых культур не получилось провести по тало-мерзлой почве - обычно такие мероприятия выполняются в феврале. Тем не менее, на общих сроках проведения работ это не отразилось, ведь на сельхозугодья техника вышла раньше обычного. Как рассказал Виктор Погребной, на сегодняшний день фермерские хозяйства уже произвели подкормку озимых на площади 13,9 тыс. га (всего было засеяно 16,4 тыс. га, что превышает среднестатистические показатели прошлых лет). На 80 % сегодняшнее состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. Запас минеральных удобрений в хозяйствах даже превышает минимальную потребность - вместо необходимых 3,2 тыс. тонн, сельхозпредприятия закупили 4,7 тыс. тонн. Сельскохозяйственная техника находится в исправном состоянии, что вселяет уверенность в своевременном проведении всего комплекса работ.

Параллельно с подкормкой озимых начата работа по подготовке почвы под посев ранних яровых культур. По зерновой группе этой категории планируется произвести посев на площади 4,6 тыс. га, причем 40 % от планового прогноза уже засеяно. В общей сложности яровые культуры (ячмень, пшеницу, горох, кукурузу, подсолнечник, сою, лен, многолетние травы) предполагается высеять на площади 22,4 тыс. га.

К особенностям аграрного сезона этого года начальник отдела относит увеличение площадей, на которых будет производится посев гороха. По состоянию на 20 марта, эта культура засеяна уже на 900 га из прогнозируемых 2,3 тыс. га. Как объяснил Виктор Погребной, делается это с прицелом на урожай 2018 года, так как бобовая культура за счет насыщения почвы азотом является отличным предшественником для озимых зерновых культур.

Выпавшие в начале текущей недели осадки, отмечает чиновник, внесли свои коррективы в графики весенне-полевых работ. Однако, поскольку основная часть удобрений в почву уже внесена, повышенную влажность грунта можно отнести, скорее, к позитивным факторам, так как это усилит эффективность «работы» подкармливающих смесей. В целом, по словам начальника отдела, задержек по проведению всего комплекса весенних сельскохозяйственных работ не предвидится. Тем более, что долгосрочный прогноз погоды обещает для этого самые благоприятные условия.