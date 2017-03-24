Нужна ли Славянску своя питьевая вода

Может ли Славянск перейти на собственные источники водоснабжения, отказавшись от закупок у ОКП «Компания Вода Донбасса» - этот вопрос становится предметом дискуссий каждый раз в преддверии очередного повышения тарифов.

Сторонники такой альтернативы, как правило, ссылаются на географическое преимущество: находясь к Северскому Донцу ближе других городов, которые также снабжаются «Водой Донбасса», Славянск покупает воду по той же цене, что и они.

Технический консультант «Славгорводоканала» Александр Шаповалов рассказал, каким образом Славянск может обеспечить себя водой и нужно ли это делать.

Он объяснил, что в качестве источников водоснабжения могут использоваться либо подземные воды, либо река Северский Донец. Первый вариант не рассматривается, поскольку запасов, которые могли бы обеспечить население города в полной мере, в Славянске нет. Разведанные месторождения требуемого объема существуют в бассейне реки Сухой Торец в районе горы Карачун, возле села Долина и в Райгородке. Однако добыча воды в них нецелесообразна с экономической точки зрения. «Бурение скважин, разработка месторождений, прокладка водоводов и электрических линий, строительство насосных станций – никаких денег не хватит. Воды под Славянском нет, и «подтянуть» ее невозможно», - утверждает Александр Шаповалов.

Второй вариант предполагает задействование водозабора КП «Водопонижение». Он находится в районе села Маяки неподалеку от водозабора «Славгорводоканала», с которого вода подается на фильтровальную станцию в микрорайоне Артема. По словам Александра Шаповалова, «Водопонижение» пользуется водозабором один-два раза в неделю, качая воду для технических нужд. Совместное использование обоих водозаборов на полную мощность позволит обеспечить город водой почти полностью.

Для этого будет необходимо выполнить ряд мероприятий.

Сейчас водоснабжение Славянска осуществляется посредством накопительных резервуаров, которые находятся в районе поселков Северный и Черевковка. Чтобы перейти на собственную воду, резервуары необходимо взять в коммунальную собственность города. Первый шаг в этом направлении был предпринят в каденцию мэра Валентина Рыбачука, когда городской совет ходатайствовал перед областным об их передаче городу.

Затем нужно будет обеспечить инфраструктуру для наполнения емкостей. Для этого понадобится строительство новых водоводов и еще одной фильтровальной станции.

На все это, по предварительным подсчетам, понадобится от 210 до 250 миллионов гривен. Городской бюджет такую сумму вряд ли потянет, а удастся ли привлечь другие источники финансирования — большой вопрос. Но даже если все это будет сделано, то и в этом случае задача будет решена не полностью: Черевковка и Червоный Молочар не запитаны от резервуаров, поэтому воду для них все равно придется покупать у «Воды Донбасса».

Впрочем, все эти выкладки упираются в одну неутешительную цифру, которая, надо полагать, разочарует сторонников независимого водоснабжения. Сейчас кубометр воды, которая очищается на фильтровальной станции, стоит 7 гривен 34 копейки. Для сравнения: у «Воды Донбасса» водоканал покупает воду по 4 гривни 90 копеек. Стоит ли овчинка выделки — вопрос риторический.