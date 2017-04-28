Учеба возобновилась

В среду, 26 апреля, в общеобразовательных школах вновь начались занятия, которые были приостановлены на прошлой неделе в связи с резким похолоданием и отсутствием отопления.

Между тем, как сообщил начальник гороо Игорь Рублевский, в детских садах, оборудованных автономными котельными, подача тепла на период холодов была возобновлена. Остальные же дошкольные учреждения, по его словам, работают в сокращенном режиме - по договоренности с родителями.