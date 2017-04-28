|26 апреля 2017
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В среду, 26 апреля, в общеобразовательных школах вновь начались занятия, которые были приостановлены на прошлой неделе в связи с резким похолоданием и отсутствием отопления.
Между тем, как сообщил начальник гороо Игорь Рублевский, в детских садах, оборудованных автономными котельными, подача тепла на период холодов была возобновлена. Остальные же дошкольные учреждения, по его словам, работают в сокращенном режиме - по договоренности с родителями.
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• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
• Грейдеровку улиц взяли на контроль
• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
• Экологическими проектами займется область
• Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение
• В Славянске задержали бандероль с «кайфом»
• Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком
25 апреля 2017
• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
• Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
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Комментарии к статье «Учеба возобновилась»
В среду, 26 апреля, в общеобразовательных школах вновь начались занятия, которые были приостановлены на прошлой неделе в связи с резким похолоданием и отсутствием отопления.