В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

|26 апреля 2017
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В среду, 26 апреля, Украина отметила одну из самых трагических дат в своей истории — 31 годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. В Славянске этот день возле памятника Чернобыльской Славы состоялся тематический митинг.
Участие в мероприятии приняли первые руководители города, представители депутатского корпуса и исполкома, силовых структур, молодежь.
С приветственными словами к собравшимся обратились городской голова Вадим Лях, начальник городского отдела полиции Сергей Алешин, депутат Славянского горсовета Виктор Винниченко, преподаватель военной подготовки Славянского профессионального машиностроительного лицея Виталий Бойко, председатель Славянской городской организации инвалидов Всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович. Выступавшие благодарили людей, которые в свое время встали на защиту родины от «атомного монстра» и ценой своей жизни спасли мир от беды, желали им здоровья и долголетия. Теплые слова звучали в адрес вдов, которые до последних дней были рядом с защитниками. Память ушедших почтили минутой молчания.
Вместе с тем, председатель совета вдов Славянской ячейки «Союза Чернобыль Украины» Ирина Павлова с горечью отметила, что государство фактически отказалось от их поддержки. По ее словам, все льготы и выплаты, которые были положены вдовам, отменены Кабмином в сентябре 2015 года. «Считать, что нет человека - нет проблемы, неправильно. Наши мужья с честью выполнили свой долг перед государством. Давно пришла пора государству выполнить свод долг перед ликвидаторами и их семьями», - подчеркнула она.
Не обошлось без наград. Глава славянского «Красного Креста Украины» Валентина Ковалева вручила Сергею Храптовичу благодарность за активную поддержку возглавляемой ею организации.
В свою очередь, Сергей Храптович с сожалением отметил, что государственная программа по награждению ликвидаторов не работает, и все представления, которые были отправлены в Киев и область, остались без ответа. В связи с этим было принято решение наградить достойных от имени организации «Союз Чернобыль Украины». Знак «Народное уважение» получили ликвидаторы Алексей Белов и Ольга Городинская. Вдовам ликвидаторов Сергей Храптович вручил нагрудные знаки и медали в память о 30-летии Чернобыльской трагедии. Благодарность за постоянную поддержку организации получил Виктор Винниченко.
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• Флюорограф на Химике: процесс пошел
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• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
• Экологическими проектами займется область
• Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение
• В Славянске задержали бандероль с «кайфом»
• Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком
25 апреля 2017
• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
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Комментарии к статье «В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев»
В среду, 26 апреля, Украина отметила одну из самых трагических дат в своей истории — 31 годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. В Славянске этот день возле памятника Чернобыльской Славы состоялся тематический митинг.