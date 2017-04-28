Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

Среди славянских чернобыльцев Игорь Паньков (на фото) самый молодой — ему 51 год. Ликвидатором он стал в 19 лет, когда проходил службу в Гостомеле, недалеко от Киева. Его направили в Чернобыльскую зону 9 июня.

Приказ получил в дороге, когда направлялся в учебный центр в Десну. Куда нужно ехать, не сказали - были получены лишь координаты. Отправились сразу, не заезжая в часть.

Работали в 30-километровой зоне. В задачи подразделения входило обеспечение связи на строящемся бетонном узле.

Что такое радиация, мало кто понимал. Единственным средством защиты были медицинские маски — ликвидаторам не давали даже респираторов. Тем, кто получил высокую дозу облучения в первые дни, было плохо — их тошнило, носом шла кровь, кружилась голова. Те, кто этой участи избежал, не ощущали ничего, кроме неприятного привкуса во рту. А вот кормили в столовой вдоволь, привозили даже «Фанту» - пей, сколько угодно.

В зоне Игорь объехал около двух десятков населенных пунктов. Гнетущее впечатление производили села, словно вымершие внезапно. Повсюду бродили брошенные домашние животные - козы и коровы с раздутым выменем, полным молока (доить было уже некому), собаки, сбившиеся в стаи. «Бывало, едешь, смотришь – вдалеке дерево, почему-то белое. Что такое? Подъезжаем ближе – глядим, а это куры сидят на ветвях», - вспоминает он. В одном из домов видели брошенное застолье – видимо, хозяев и гостей эвакуировали так спешно, что они даже не успели убрать посуду. В дома военные не заходили – их предупредили, что там очень высокий радиационный фон.

Случалось, что радиоактивные вещи попадали в обиход. К примеру, попала машина в аварию, помяли дверцу или бампер. Чем заменить? Снимали с автомобилей, которые по истечении определенного времени, набрав изрядную дозу облучения, отправляли на могильник. Но выехать из Чернобыльской зоны на такой машине все равно не удавалось – на постах стояли дозиметристы, которые безошибочно определяли, что с техникой неладно – машина вроде в порядке, а дверца «фонит». Приходилось снимать.

В зоне Игорь Паньков пробыл шестнадцать дней. Оттуда вернулся в часть. Дослужив, продолжил учебу в Краматорском индустриальном институте (ныне ДГМА). Получил профессию сварщика-технолога и был направлен на Славтяжмаш, где работал до 2012 года. Сейчас на пенсии.

Чернобыль оставил ликвидатору третью группу инвалидности. Напоминает о себе болями в ногах из-за накопившегося в костной ткани стронция, проблемами со щитовидной железой. Тем не менее, Игорь Паньков остается в строю — благодаря товарищам. «Пока все мы, чернобыльцы, вместе — есть стимул жить», - говорит он.