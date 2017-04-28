«Музыкальный батальон» в Славянске

На Востоке Украины участники тура бывали уже неоднократно, хотя ранее они больше выступали для военнослужащих. Встречаясь и знакомясь на передовой, музыканты, поэты и художники решили создать совместный проект - «Музыкальный батальон». Его цель - донести до жителей восточной части страны качественный украинский продукт и показать, что украинская культура – это не только шаровары. На самом деле, Украина – это круто! Доказывать это в Славянск приехали рок-группы «Тінь сонця», «Fata Morgana.ua» и сольная исполнительница Христина Панасюк.

Первоначально выступление планировалось провести на Соборной площади. Но холодная погода вынудила организаторов поменять площадку, и концерт состоялся в Доме культуры и окружающей среды. Удаленность от центра города отразилась на массовости посетителей - концертный зал заполнился не более, чем на треть. Впрочем, количественный недостаток публики отчасти компенсировался ее качеством Послушать украинский рок пришли те, кому это действительно интересно.

Выступление продолжалось около 3 часов, и те, кто на нем побывал, получили хороший заряд энергии и патриотизма. В паузах между песнями музыканты общались с аудиторией, выражали Славянску и всей Слобожанщине уважение, и призывали горожан любить свой город и Украину. Кроме музыкальной программы, волонтеры привезли украиноязычные издания, выставку-продажу которых развернули в холле ДК. Национальную символику, флажки и браслеты посетителям раздавали бесплатно.

По окончании концерта музыканты охотно фотографировались со славянцами, раздали автографы. Гости пообещали еще не раз посетить город с выступлениями и пригласили жителей участвовать в фестивале «Дунайська січ», который «Музыкальный батальон» планирует провести в конце июле.