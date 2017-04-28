Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Событие получило большой общественный резонанс. Поздравить жителей прифронтовой зоны и психологов приехали представитель миссии «Папа для Украины», епископ Ян Собило, уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба, волонтеры и городские власти.

Психологическая кризисная служба, которая в дальнейшем переросла в общественную организацию «Промир», начала работать в Славянске сразу после освобождения города, летом 2014 года.

- В то время сюда еще массово не приехали кризисные психологи от различных благотворительных организаций, а мы были на месте, и делали, что могли. Первыми нашими подопечными стали жители мкр-на Семеновка - взрослые и дети. Там все поголовно нуждались в психологической реабилитации, - рассказывает руководитель ОО «Промир» Татьяна Асланян.

По ее словам, на сегодняшний день сказать, что посттравматический синдром благополучно миновал славянцев, нельзя.

- В нашем обществе не принято открыто говорить на тему войны, вообще не принято рассказывать о пережитых страхах. Когда ребенок говорит: «Мне страшно», - он слышит от матери - не бойся. Это неправильный алгоритм. Поэтому мы учим детей и взрослых проговаривать эту тему. Ведь проблема, загнанная внутрь, обязательно даст о себе знать - возможно, через несколько лет, - объясняет кризисный психолог.

Помогать славянцам и переселенцам, пережившим войну, в «Промире» будут при помощи новаторских методик - сенсорной, песочной, ритмопластической терапии. В новом центре для детей от 6 до 14 лет появилась комната сенсорной разгрузки. Как проходят такие занятия, гости могли увидеть непосредственно во время праздника. Детвора в расслабленной обстановке, в комнате с приглушенным светом, удобно разместившись в пластичных креслах, создавала воображаемый космический мир. Каждому полагалось обустроить личную звезду. «Любовь мамы», «Мир», «Счастье», «Цветная радуга» - так называли дети, побывавшие под обстрелами, собственные островки безопасности.

Еще одно помещение оснащено африканскими барабанами - джембе. Игра на них помогает снять психологическое напряжение, считают психологи.

- Не каждый человек готов говорить о том, что его тревожит. Порой, «простучать» свои проблемы легче. Главное, что таким образом выходит негатив, - объясняет Татьяна Асланян.

Поиграть на барабанах могут как дети, так и целые семьи.

Все это стало возможным, благодаря настойчивости славянских психологов и помощи иностранных доноров. Как рассказала волонтер, работающая в зоне АТО, Елена Розвадовская, первым откликнулся представитель международной благотворительной организации «Mercy Corps» Брайан Милаковский. Через свою семью он обратился к американцам, готовым материально поддержать открытие психологического центра. Финансовую поддержку оказала семья Миллер. 20 тысяч евро на мебель и оборудование центр получил от миссии «Папа для Украины». Символично, что сбор средств среди прихожан католических церквей был объявлен 24 апреля 2016 года - ровно за год до открытия «Промир». За это время удалось собрать более 16 млн. евро. Часть средств передали славянским психологам. По словам Яна Собило, это не последнее донорское вливание.

- Я доложу Папе Франциску о благом деле, которое происходит в Славянске. Уверен, помощь будет продолжаться, ведь Папа постоянно молится за детей Украины, - заверил епископ.

В свою очередь уполномоченный президента по делам детей Николай Кулеба считает, что финансировать такие центры должны местные громады. По его словам, децентрализация оставляет для этих целей достаточно средств.

Остается добавить, что занятия в центре психологического восстановления «Промир» бесплатны. Для того, чтобы принять в них участие, достаточно позвонить по телефону (066)076-63-26. По мере формирования групп будет уточнено окончательное расписание.