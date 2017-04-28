«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

В начале лета, 3 июня, на сцене Центра культуры окружающей среды стартует конкурс «Мини-мисс Славянск-2017». Редакция газет «Пресс-обозрение» и «ТВ плюс» дарит его родному городу в 16-й раз. Юные красавицы, прошедшие строгий кастинг, заняты репетициями и подготовкой к шоу, ведь демонстрировать свои таланты пред всем городом - дело не только почетное, но и ответственное. Но в напряженном графике тренировок все же находится место для познавательных экскурсий. Их для девчонок организовывают партнеры конкурса.

Так, 25 апреля, директор кондитерской фабрики «Валенсия» Виктория Садыкова пригласила будущих «мини-мисс» посетить ее предприятие.

За 12 лет своего существования фабрика завоевала признание не только в Славянске, но и во всей Украине. В этом своими глазами убедились юные гостьи.

Экскурсия началась с переодевания. Девчонки с удовольствием разглядывали себя в сшитых по их росту фартучках и забавных шапочках. А натянув бахилы и тщательно вымыв руки, они поняли, что к соблюдению санитарных норм на «Валенсии» относятся очень серьезно.

Начальник отдела продаж Марина Ходарина провела девочек по цехам и рассказал о производстве. Юные красавицы с интересом разглядывали огромные машины для вымешивания теста и взбивания крема. Посетив цех-холодильник, они узнали, почему торты от «Валенсии» всегда сохраняют свежесть и красоту.

Но лишь оказавшись в цеху, где украшают готовую продукцию, барышни поняли. что попали в сладкую сказку. Первое, что поразило гостей, - умопомрачительно вкусный запах, которым, казалось, пропитаны все стены предприятия.

- Конечно, здесь вкусно пахнет, - рассказала кондитер Ольга Филь. - Ведь мы выпускаем более 250 видов сладкой продукции — от тортов и пирожных до эксклюзивной выпечки и десертов.

Как создаются кулинарные шедевры, девочки увидели буквально через несколько минут. И не только увидели – они получили возможность самостоятельно «собрать» торт, которому единогласно присвоили название «Мини-мисс Славянск-2017». Под руководством опытного кондитера, девочки определили, какие коржи будут чередоваться на фирменном изделии, дружно насыпали между ними прослойку с начинкой. Правда, при этом часть орехов и шоколадной крошки почему-то попадала в рот. Верх торта решили украсить цветами. Когда работники «Валенсии» внесли кремовые розы и хризантемы, восторгу маленьких красавиц не было предела. Мастер производства Наталья Боева рассказала, что фирменные украшения для торта - тоже лауреаты всевозможных кондитерских выставок. «Валенсия, как и вы, участвует в профессиональных конкурсах. Мы желаем, чтобы у вас, как и у нас. в жизни было много побед», - сказала она девчонкам.

Но на этом экскурсия не закончилась. Как оказалось, она подошла к самой интересной части. «Визитной карточкой» «Валенсии» по праву считаются пряники. Разных форм, размеров и оформления, все они одинаково прекрасны на вкус. Их-то и предстояла украсить маленьким хозяюшкам, продемонстрировав свои художественные таланты. Довольно быстро выяснилось, что дело это непростое. Нарисовать кошечку «Китти», букет цветов или даже флаг Украины девочкам удалось не сразу. Хорошо, что на помощь им пришли опытные кондитеры. Они рассказали, что, несмотря на мастерство, учиться им приходится всю жизнь. Ведь новые мультяшные герои появляются каждый день. да и дизайн взрослой «линии» часто меняется. А в «Валенсии» всегда идут в ногу со временем, совершенствуя мастерство.

На память об экскурсии девчонкам достался огромный торт «Мини-мисс Славянск-2017», собственноручно приготовленные пряники, хорошее настроение и кондитерские секреты, которые открыли им работники «Валенсии».