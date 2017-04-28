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Фотофакт

Эффект проседания

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

Павел Коротенко
27 апреля 2017 Просмотров: 367 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В начале текущей недели на базе учреждений культуры Славянска началась реализация нового общественного проекта, в рамках которого можно познакомиться с новинками отечественного кинематографа, а также вспомнить подзабытую киноклассику.

Вакуум культурного пространства

Идея основать проект возникла у киевской журналистки Елены Чередниченко, которая в последние 2 года несколько раз приезжала на Донбасс как работник Государственного агентства по вопросам кино Украины. Местное культурное пространство неприятно поразило ее дефицитом украинского кинопродукта. Для того, чтобы заполнить этот вакуум, и было решено организовать регулярные кинопоказы для жителей восточных регионов. Инициативу поддержали коллеги из Госкино, а ее локомотивом стала общественная организация БФ «Хартия добра». По словам руководителя фонда Ларисы Гутаревич, цель проекта заключается не только в популяризации украинского кино на востоке страны, но и попытке вернуть местному населению традицию культурно проводить досуг. Отбирая для показа фильмы, организаторы не ограничивали себя хронологическими или жанровыми рамками, решив, что демонстрировать нужно все: от немой черно-белой классики до кино- и мультипликационных работ, отснятых в последние несколько лет. 

Дебют в Славянске

Маршрут первой экспедиция проекта «Дни украинского кино» пролегает через три города – Славянск, Краматорск и Торецк, дебютные киносеансы прошли 24 и 25 апреля в Славянске. Детский сегмент проекта реализовывался в центральной городской библиотеке. Здесь демонстрировались мультфильмы  «Микита Кожум`яка» и «Моя країна - Україна». Взрослой аудитории предложили более серьезный контент – 24 апреля в Доме культуры и окружающей среды показывали фильмы «Аве Марія» и «Незламна», а 25-го - «Креденс» и «Моя бабуся Фані Каплан». Перед киносеансами публика могла пообщаться с актрисой и режиссером Людмилой Ефименко и заслуженной артисткой Украины Аллой Сергийко, которые снимались в привезенных волонтерами фильмах.

Первый опыт привития украинской кинокультуры жителям Славянска оказался, мягко говоря, нетриумфальным - зрителей на сеансы собралось мало. Хотя, отчасти, это можно объяснить отсутствием в городе эффективной системы анонсирования таких событий. Как бы там ни было, такой результат инициаторов проекта не обескураживает, а лишь мотивирует к дальнейшей работе.

- Задача-максимум заключается в том, чтобы проводить такие киносеансы на постоянной основе, - говорит Елена Чередниченко. – Тогда, мы надеемся, они станут для людей привычным культурным явлением, на которое они будут ходить с удовольствием.

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В начале текущей недели на базе учреждений культуры Славянска началась реализация нового общественного проекта, в рамках которого можно познакомиться с новинками отечественного кинематографа, а также вспомнить подзабытую киноклассику.

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