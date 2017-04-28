В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

Процесс ямочного ремонта продолжает будоражить умы депутатов горсовета и представителей общественных организаций. Очередные дискуссии на данную тему, которая, признаться, уже набила изрядную оскомину, на прошлой неделе разгорались дважды.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ

Первый раз - на пленарном заседании внеочередной сессии 21 апреля, где принималось решение о выделении пятисот тысяч гривен на ямочный ремонт пяти улиц: Торской (Коммунаров), Светлодарской (Чубаря), Барвенковской (Володарского), Голубовской (Ворошилова) и Торговой (Фрунзе).

С критикой в адрес ведения работ выступил депутат Сергей Савченко. Прежде всего, он отметил, что на мосту через Торец, а также улицах Современной и Олексы Тихого (Ленинградской) выбоины не заасфальтировали сразу же после фрезеровки. «Мы в прошлом году говорили, что если будем делать фрезеровку, за ней должен идти сразу асфальт. Сейчас только ленивый не может зайти в интернет и посмотреть, что дожди всю неделю. Фрезеровку сделали, асфальт напитывает влагу. Осенью все это вылезет. Почему не контролируется этот процесс?» - задался вопросом депутат.

Кроме того, он заявил, что перед асфальтированием из выбоин не удаляется пыль, и они не промазываются смолой. В общем и целом, по мнению Савченко, налицо явное нарушение технологии. Чтобы разобраться, почему так происходит, он предложил собрать совместное заседание депутатских комиссий и пригласить на него представителей подрядной организации.

«Если мы окажемся правы — предупреждение. Не выполняет — до свидания, тогда будем искать нормального подрядчика», - обрисовал свое видение решения ситуации депутат.

Кроме того, он предложил привлечь для оценки качества выполненных работ независимого эксперта, а образцы используемой асфальтобетонной смеси отправить на экспертизу в Харьков.

Прокомментировать выступление Сергея Савченко попросили заместителя мэра Дмитрия Диденко. Он заверил, что текущий ремонт выполняется в соответствии с технологией, а процесс контролируется им лично. Работы ведутся без выходных. На объекте постоянно присутствует представитель заказчика — начальник участка дорог КП «Водопонижение». От УЖКХ, которое выступает распорядителем средств, назначен ответственный - заместитель начальника.

По словам Диденко, вопреки утверждениям депутата, отфрезерованные выбоины в обязательно порядке проходят предварительную подготовку, которая относится к разряду так называемых «скрытых» работ.

«Никто не имеет права укладывать асфальт, не проверив глубину фрезеровки, наличие промазки и не подписав соответствующий акт. Все эти процессы жестко контролируются», - заверил он, отметив, что особых проблем и нарушений, как специалист, на сегодняшний день не видит.

Единственное, что мешает дорожникам, - плохая погода, которая не позволяет выполнять асфальтирование сразу же после подготовки выбоин. Дело в том, что для сохранения необходимой температуры асфальтобетонную смесь возят партиями по 10-15 тонн, поэтому для ее укладки необходимо обеспечить фронт работ — 100-150 квадратных метров. «Резать по два-три «квадрата» никто не будет. Сто-двести килограммов асфальта не везут», - объяснил заместитель мэра.

В свою очередь, секретарь горсовета Жан Ким заметил, что найти подрядчика для ямочного ремонта дорог не так-то просто. «Они категорически отказываются. Им невыгодно его делать. Реально — упрашиваем», - посетовал он.

СОБЛЮДАЕТСЯ ЛИ ТЕХНОЛОГИЯ

Второй раз тема всплыла на аппаратном совещании 25 апреля — ее поднял глава общественной организации «ДруGий фронт» Евгений Недосека. По его мнению, дорожные рабочие нарушают все нормы ямочного ремонта — от фрезеровки до укладки асфальтобетона. Дескать, в процессе обработки края ям должны получаться не пологими, как это выходит при использовании фрезы, а отвесными. Поскольку в противном случае новый слой асфальтобетона накладывается на старый, что «ведет к быстрому разрушению».

Прокомментировал выступление Евгения Недосеки, которое, надо сказать, было довольно эмоциональным, опять же заммэра Дмитрий Диденко. Он объяснил, что Государственные строительные нормы допускают использование фрезы, поэтому в данном случае технология соблюдается. «Склейка» же нового и старого слоев осуществляется с помощью битума либо специальной эмульсии, которыми предварительно промазывают выбоины. «Никаких там нарушений нет и не может быть», - заверил он. В свою очередь, Недосека заметил, что между промазкой и асфальтированием может пройти время, в течение которого по выбоинам не раз и не два проедут машины. На это Дмитрий Диденко ответил, что осевшая на промазку пыль особого значения не имеет: асфальтобетон, температура которого при укладке равна 120-140 градусам, плавит ее. «Наличие какой-то микропылинки не является грубейшим нарушением. Это же делается не в лабораторных условиях», - подчеркнул заместитель мэра.

Подводя итоги дебатов, городской голова Вадим Лях объяснил, что ямочный ремонт - мера временная, и хватает его ненадолго. Но латать ямы приходится не от хорошей жизни. «По большому счету, нужно делать капитальный ремонт. Но такой возможности, чтобы покрыть все дороги капремонтом, у нас нет», - посетовал он.