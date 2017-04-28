Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Пока в Славянске не отреставрировали собственный парк аттракционов, местную детвору приходится возить в соседний Краматорск, Благо, по меркам большого города 15 км дороги серьезным расстоянием не считаются.

Краматорский парк «Юбилейный» начал новый сезон 16 апреля. По словам директора КП «Краматорское объединение парков культуры и отдыха» Виктора Маринина, «Юбилейный» работал даже во время недавнего похолодания».

Аттракционы, которых в парке более 30, условно делятся на две зоны - коммунальные и те, что установлены на правах аренды. В коммунальной группе стоимость билетов достаточно демократичная. Самыми дорогими являются билеты на плавающих и летающих «Лебедей», «Автодром» и «Сюрприз». Их цена равна 12,5 грн. для детей и 14,5 грн. для взрослых. Остальные коммунальные карусели обойдутся дешевле. К ним относятся «Лодочки», «Вертолетики», «Колесо кругового обзора», «Лошадки», «Юнга», «Железная дорога», «Карусель цепочная», «Ромашка», «Веселые горки», «Стрела» и два батута.

Из новинок, которые парк предлагает в новом сезоне, - разросшийся «Автогородок». Теперь к услугам посетителей он предлагает вело- и электромобили. Покататься на них смогут дети от 3 до 12 лет. «Автогородок» предлагает проехаться по улице со светофорами и дорожными знаками, тем самым подучив правила дорожного движения. Аттракцион расположен между «Колесом обозрения» и «Железной дорогой».

В коммерческой части парка посещение аттракционов стоит дороже. Здесь, как рассказал Маринин, тоже имеются новинки. Одна из них - большой батут.

Есть в парке и коммерческая площадка с батутами, играми, качелями. Цена ее посещения зависит от проведенного времени.

В целом, как рассказал директор объединения парков, город ставит задачу: сделать посещение «Юбилейного» максимально доступным для всех слоев населения. Парк работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Еще одной краматорской новинкой является веревочный городок, который открылся в «Саду Бернацкого». На сегодняшний день здесь имеются три трассы: детская, семейная и экстремальная. Их длина варьируется от 100 до 130 м. По словам Виктора Маринина, веревочный городок вполне может конкурировать со святогорской «Стрекозой».