 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Павел Коротенко
28 апреля 2017 Просмотров: 174 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Поскольку пленарное заседание 17-й сессии районного совета совпало с очередной годовщиной трагедии на ЧАЭС, мероприятие началось с минуты молчания в память о ликвидаторах аварии.

В помощь военкомату

Первым в сессионной повестке дня значился пункт об утверждении программы «Защитник Отечества – 2017». По данному вопросу докладывал военный комиссар Славянского ОГВК Борис Балан. Он объяснил, что сегодня возглавляемое им подразделение остро нуждается в пополнении материально-технической базы, закупке оргтехники, медицинского оборудования, мебели и финансировании других мероприятий, связанных с военно-мобилизационной работой. Как сообщил Борис Балан, в связи с последними изменениями в законодательстве, комиссариату поручено восстановить работу по постановке на воинский учет. В настоящее время это касается 8 тысяч жителей города и района, возраст которых не достиг 60 лет. Для выполнения указанных в программе пунктов военкомат просит 200 тыс. грн. Исходя из актуальных возможностей бюджета, депутаты пока согласовали выделение на эти цели 80 тыс. грн.

Ветераны и децентрализация

Накануне празднования Дня Победы отдел культуры Славянской РГА обратился к депутатскому корпусу с просьбой выделить 170 тыс. грн. для оказания одноразовой материальной помощи участникам боевых действий в период Второй мировой войны. Таковых в районе проживает 33 человека. Проблемным аспектом темы является то, что в настоящее время на территории района расположены две сформированные территориальные громады, которые, де-юре, должны принимать автономные программы как по ветеранской сфере, так и по остальным направлениям социальной и культурной жизни. Для того, чтобы живущие в громадах ветераны войны могли отмечать торжественную дату в рамках общерайонных мероприятий, громады должны заключать с РГА договор о сотрудничестве и участвовать в финансировании районных профильных программ из собственных бюджетов.

В целом, доклад начальника районного отдела культуры и туризма Елены Миляновской о выполнении долгосрочной программы по развитию культуры и духовного возрождения Славянщины сессия восприняла положительно. Возражения встретил лишь один пункт – о выделении денег для закупки комплекта книг «Славянск в войне 2014 года». Во-первых, перед принятием такого решения часть депутатов посчитала нужным сначала ознакомиться с содержанием издания. Во-вторых, депкорпус смутила цена книги, а вернее, ее изменение. Ранее из облгосадминистрации издание распространялось по 30 грн., сейчас стоимость одного экземпляра возросла до 120 грн. В связи с этими обстоятельствами с закупкой книги решили повременить.

Финансовая сторона программных документов

В ходе планарного заседания депутаты утвердили изменения в бюджет Славянского района на 2017 год, связанные с поступлением субвенций и перераспределением их по целевым направлениям. В соответствии с новой редакцией финансового документа, соответствующие поправки были внесены и в районную программу социально-экономического развития. 

Кроме того, депутатский корпус проголосовал за безоплатную передачу школ, расположенных на землях Черкасской территориальной громады, в управление Черкасскому поселковому совету. В перечень вошли 7 общеобразовательных заведений – 2 в пос. Черкасское и по одной в селах Приволье, Прелестное, Александровка, Красноармейское и Новониколаевка. Отдельным пунктом повестки дня данные учреждения исключили из списка объектов, пребывающих в управлении Славянской райгосадминистрации.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Также в разделе

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

— 28 апреля 2017 —

В славянском исполкоме 25 апреля состоялось второе заседание рабочей группы, созданной для изучения вопроса о дальнейшем использовании памятника архитектуры местного значения – «Виллы «Мария».

Читать далее ⇒

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

— 28 апреля 2017 —

Пока в Славянске не отреставрировали собственный парк аттракционов, местную детвору приходится возить в соседний Краматорск, Благо, по меркам большого города 15 км дороги серьезным расстоянием не считаются.

Читать далее ⇒

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

— 28 апреля 2017 —

Процесс ямочного ремонта продолжает будоражить умы депутатов горсовета и представителей общественных организаций. Очередные дискуссии на данную тему, которая, признаться, уже набила изрядную оскомину, на прошлой неделе разгорались дважды.

Читать далее ⇒

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

— 27 апреля 2017 —

В начале текущей недели на базе учреждений культуры Славянска началась реализация нового общественного проекта, в рамках которого можно познакомиться с новинками отечественного кинематографа, а также вспомнить подзабытую киноклассику.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая»

Поскольку пленарное заседание 17-й сессии районного совета совпало с очередной годовщиной трагедии на ЧАЭС, мероприятие началось с минуты молчания в память о ликвидаторах аварии.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

Фонтан готовят к запуску

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Забрался в детский лагерь

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мастера спорта получили удостоверения

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top