Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

|28 апреля 2017
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Поскольку пленарное заседание 17-й сессии районного совета совпало с очередной годовщиной трагедии на ЧАЭС, мероприятие началось с минуты молчания в память о ликвидаторах аварии.
Первым в сессионной повестке дня значился пункт об утверждении программы «Защитник Отечества – 2017». По данному вопросу докладывал военный комиссар Славянского ОГВК Борис Балан. Он объяснил, что сегодня возглавляемое им подразделение остро нуждается в пополнении материально-технической базы, закупке оргтехники, медицинского оборудования, мебели и финансировании других мероприятий, связанных с военно-мобилизационной работой. Как сообщил Борис Балан, в связи с последними изменениями в законодательстве, комиссариату поручено восстановить работу по постановке на воинский учет. В настоящее время это касается 8 тысяч жителей города и района, возраст которых не достиг 60 лет. Для выполнения указанных в программе пунктов военкомат просит 200 тыс. грн. Исходя из актуальных возможностей бюджета, депутаты пока согласовали выделение на эти цели 80 тыс. грн.
Накануне празднования Дня Победы отдел культуры Славянской РГА обратился к депутатскому корпусу с просьбой выделить 170 тыс. грн. для оказания одноразовой материальной помощи участникам боевых действий в период Второй мировой войны. Таковых в районе проживает 33 человека. Проблемным аспектом темы является то, что в настоящее время на территории района расположены две сформированные территориальные громады, которые, де-юре, должны принимать автономные программы как по ветеранской сфере, так и по остальным направлениям социальной и культурной жизни. Для того, чтобы живущие в громадах ветераны войны могли отмечать торжественную дату в рамках общерайонных мероприятий, громады должны заключать с РГА договор о сотрудничестве и участвовать в финансировании районных профильных программ из собственных бюджетов.
В целом, доклад начальника районного отдела культуры и туризма Елены Миляновской о выполнении долгосрочной программы по развитию культуры и духовного возрождения Славянщины сессия восприняла положительно. Возражения встретил лишь один пункт – о выделении денег для закупки комплекта книг «Славянск в войне 2014 года». Во-первых, перед принятием такого решения часть депутатов посчитала нужным сначала ознакомиться с содержанием издания. Во-вторых, депкорпус смутила цена книги, а вернее, ее изменение. Ранее из облгосадминистрации издание распространялось по 30 грн., сейчас стоимость одного экземпляра возросла до 120 грн. В связи с этими обстоятельствами с закупкой книги решили повременить.
В ходе планарного заседания депутаты утвердили изменения в бюджет Славянского района на 2017 год, связанные с поступлением субвенций и перераспределением их по целевым направлениям. В соответствии с новой редакцией финансового документа, соответствующие поправки были внесены и в районную программу социально-экономического развития.
Кроме того, депутатский корпус проголосовал за безоплатную передачу школ, расположенных на землях Черкасской территориальной громады, в управление Черкасскому поселковому совету. В перечень вошли 7 общеобразовательных заведений – 2 в пос. Черкасское и по одной в селах Приволье, Прелестное, Александровка, Красноармейское и Новониколаевка. Отдельным пунктом повестки дня данные учреждения исключили из списка объектов, пребывающих в управлении Славянской райгосадминистрации.
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• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
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26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
• Грейдеровку улиц взяли на контроль
• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
• Экологическими проектами займется область
• Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение
• В Славянске задержали бандероль с «кайфом»
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Комментарии к статье «Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая»
Поскольку пленарное заседание 17-й сессии районного совета совпало с очередной годовщиной трагедии на ЧАЭС, мероприятие началось с минуты молчания в память о ликвидаторах аварии.