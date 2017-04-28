Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

В помощь военкомату

Первым в сессионной повестке дня значился пункт об утверждении программы «Защитник Отечества – 2017». По данному вопросу докладывал военный комиссар Славянского ОГВК Борис Балан. Он объяснил, что сегодня возглавляемое им подразделение остро нуждается в пополнении материально-технической базы, закупке оргтехники, медицинского оборудования, мебели и финансировании других мероприятий, связанных с военно-мобилизационной работой. Как сообщил Борис Балан, в связи с последними изменениями в законодательстве, комиссариату поручено восстановить работу по постановке на воинский учет. В настоящее время это касается 8 тысяч жителей города и района, возраст которых не достиг 60 лет. Для выполнения указанных в программе пунктов военкомат просит 200 тыс. грн. Исходя из актуальных возможностей бюджета, депутаты пока согласовали выделение на эти цели 80 тыс. грн.

Ветераны и децентрализация

Накануне празднования Дня Победы отдел культуры Славянской РГА обратился к депутатскому корпусу с просьбой выделить 170 тыс. грн. для оказания одноразовой материальной помощи участникам боевых действий в период Второй мировой войны. Таковых в районе проживает 33 человека. Проблемным аспектом темы является то, что в настоящее время на территории района расположены две сформированные территориальные громады, которые, де-юре, должны принимать автономные программы как по ветеранской сфере, так и по остальным направлениям социальной и культурной жизни. Для того, чтобы живущие в громадах ветераны войны могли отмечать торжественную дату в рамках общерайонных мероприятий, громады должны заключать с РГА договор о сотрудничестве и участвовать в финансировании районных профильных программ из собственных бюджетов.

В целом, доклад начальника районного отдела культуры и туризма Елены Миляновской о выполнении долгосрочной программы по развитию культуры и духовного возрождения Славянщины сессия восприняла положительно. Возражения встретил лишь один пункт – о выделении денег для закупки комплекта книг «Славянск в войне 2014 года». Во-первых, перед принятием такого решения часть депутатов посчитала нужным сначала ознакомиться с содержанием издания. Во-вторых, депкорпус смутила цена книги, а вернее, ее изменение. Ранее из облгосадминистрации издание распространялось по 30 грн., сейчас стоимость одного экземпляра возросла до 120 грн. В связи с этими обстоятельствами с закупкой книги решили повременить.

Финансовая сторона программных документов

В ходе планарного заседания депутаты утвердили изменения в бюджет Славянского района на 2017 год, связанные с поступлением субвенций и перераспределением их по целевым направлениям. В соответствии с новой редакцией финансового документа, соответствующие поправки были внесены и в районную программу социально-экономического развития.

Кроме того, депутатский корпус проголосовал за безоплатную передачу школ, расположенных на землях Черкасской территориальной громады, в управление Черкасскому поселковому совету. В перечень вошли 7 общеобразовательных заведений – 2 в пос. Черкасское и по одной в селах Приволье, Прелестное, Александровка, Красноармейское и Новониколаевка. Отдельным пунктом повестки дня данные учреждения исключили из списка объектов, пребывающих в управлении Славянской райгосадминистрации.