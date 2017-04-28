Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Паритетный состав

Как и в пошлый раз, заседание началось с оглашения текста письма, поданного на имя мэра нынешним пользователем здания – духовенством УПЦ МП. В письме представители церкви просят включить в рабочую группу несколько человек, которые могли бы на паритетных условиях представлять интересы пользователя в возникшем споре. Существующий состав группы представители церкви считают однобоким и, как следует из некоторых реплик, предвзятым.

Озвученная в письме просьба снова вызвала неоднозначную реакцию участников заседания. По мнению нескольких членов рабочей группы, ее «разбавление» новыми персонами задумано, чтобы заблокировать деятельность органа. Поскольку предлагаемые церковью кандидаты в зале не присутствовали, вопрос об их зачислении отложили до следующего собрания.

Забрать или вернуть

Опасения по поводу того, что в предлагаемом церковью составе рабочая группа разобьется на два противоположных лагеря, отчасти подтверждаются тем, что уже сейчас в лексике, используемой обеими сторонами, заметны явные отличия. Одни используют термин «вернуть громаде», вторые – «забрать у церкви». Такая разница в трактовке ситуации достаточно четко обозначает сегодняшние позиции сторон и вряд ли содержит общие точки соприкосновения. Не благоприятствует поиску консенсуса и эмоциональный накал, сопровождающий препирательства по теме использования виллы «Мария» и соблюдения охранного договора. Чтобы модерировать заседание в условиях перманентно вспыхивающих перепалок, председателю рабочей группы Юрию Подлесному, похоже, пришлось использовать всю имеющуюся у него терпимость.

Конкретный разговор

Отрешившись, наконец, от взаимных обвинений, собравшиеся все же перешли к конструктивному рассмотрению темы. В первую очередь, речь зашла о необходимости проведения экспертной технической оценки здания, по результатам которой можно будет начать разработку проекта дальнейшей реставрации виллы. Эту работу, как прозвучало, согласились выполнить специалисты ЧП «Рестро», цена вопроса – 46 тыс. грн. Данную сумму, если горсовет даст согласие, нужно будет предусмотреть в местном бюджете. Впрочем, этих затрат, возможно, удастся избежать. По словам директора работающего на базе «Виллы «Мария» Центра славянской культуры Валентины Баштовой, в 2012 году экспертиза здания уже выполнялась. Соответствующий документ она пообещала предоставить в городской отдел культуры.

Проект развития

Что касается вопроса дальнейшего использования здания, то здесь мнения собравшихся опять разошлись. Представители церкви заявляют о готовности совместного использования виллы общественностью и духовенством. Их оппоненты настаивают на расторжении договора пользования и реализации на базе архитектурного памятника совершенно нового культурологического проекта. В частности, хранитель фондов Славянского краеведческого музея Евгения Калугина рассказала, что инициативной группой уже разработан проект развития объекта в рамках международной грантовой программы. Сейчас этот проект передан на рассмотрение в профильное министерство.

Учитывая, что данное предложение не является единственно возможным, Юрий Подлесный предложил членам рабочей группы подготовить к следующему заседанию свои варианты реорганизации. Очередное собрание состоится, предположительно, 11 мая.