Подведены итоги конкурса по охране труда

В Славянске 28 апреля состоялось подведение итогов ежегодного смотра-конкурса по охране труда. В малом зале исполкома наградили представителей предприятий, учреждений и организаций, где, по мнению профильной городской комиссии, для работников созданы наиболее безопасные условия.

В этом году приглашения поучаствовать в конкурсе разослали 160-ти предприятиям, из них изъявили желание показать себя 106.

Победители конкурса были определены в номинациях, соответствующих их профилю деятельности. В номинации «Машиностроение и металлообработка» победителем стало ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш», «Химическая промышленность» - ООО «ЛТС Лимитед», «Легкая и пищевая промышленность» - ЧП «Источник», «Транспорт» - Славянское троллейбусное управление, «Строительство и производство стройматериалов» - ЧАО «Зевс Керамика». В сфере ЖКХ лучшей была признана «Славянсктеплосеть», здравоохранения - городская детская больница, образования - Донбасский государственный педуниверситет.

Среди общеобразовательных учебных заведений лучшей признали ООШ №13, среди дошкольных учреждений - детсад №55. Первое место в своей номинации заняло Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов, в непроизводственной сфере лучшим было признано ООО «ИСП СДС Групп».

В подкатегориях «Лучший кабинет» первое место получили управление по газоснабжению и газификации и коммунальное научно-производственное предприятие АСУ «Славянск», «Лучший инженер» - городская клиническая больница.

Все участники конкурса были отмечены почетными грамотами Славянского горсовета.

Смотр-конкурс в Славянске проводится ежегодно с целью улучшения контроля за функционированием системы управления охраной труда, создания безопасных и здоровых условий работы. Победителями становятся предприятия, учреждения и организации, на которых не допущен рост производственного травматизма по сравнению с предыдущим годом, а также достигнуты наилучшие показатели по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на производстве.