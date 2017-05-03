Подведены итоги конкурса по охране труда

|3 мая 2017
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В Славянске 28 апреля состоялось подведение итогов ежегодного смотра-конкурса по охране труда. В малом зале исполкома наградили представителей предприятий, учреждений и организаций, где, по мнению профильной городской комиссии, для работников созданы наиболее безопасные условия.
В этом году приглашения поучаствовать в конкурсе разослали 160-ти предприятиям, из них изъявили желание показать себя 106.
Победители конкурса были определены в номинациях, соответствующих их профилю деятельности. В номинации «Машиностроение и металлообработка» победителем стало ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш», «Химическая промышленность» - ООО «ЛТС Лимитед», «Легкая и пищевая промышленность» - ЧП «Источник», «Транспорт» - Славянское троллейбусное управление, «Строительство и производство стройматериалов» - ЧАО «Зевс Керамика». В сфере ЖКХ лучшей была признана «Славянсктеплосеть», здравоохранения - городская детская больница, образования - Донбасский государственный педуниверситет.
Среди общеобразовательных учебных заведений лучшей признали ООШ №13, среди дошкольных учреждений - детсад №55. Первое место в своей номинации заняло Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов, в непроизводственной сфере лучшим было признано ООО «ИСП СДС Групп».
В подкатегориях «Лучший кабинет» первое место получили управление по газоснабжению и газификации и коммунальное научно-производственное предприятие АСУ «Славянск», «Лучший инженер» - городская клиническая больница.
Все участники конкурса были отмечены почетными грамотами Славянского горсовета.
Смотр-конкурс в Славянске проводится ежегодно с целью улучшения контроля за функционированием системы управления охраной труда, создания безопасных и здоровых условий работы. Победителями становятся предприятия, учреждения и организации, на которых не допущен рост производственного травматизма по сравнению с предыдущим годом, а также достигнуты наилучшие показатели по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на производстве.
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• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
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• В центральном парке облагораживают вход
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• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
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Комментарии к статье «Подведены итоги конкурса по охране труда»
В Славянске 28 апреля состоялось подведение итогов ежегодного смотра-конкурса по охране труда. В малом зале исполкома наградили представителей предприятий, учреждений и организаций, где, по мнению профильной городской комиссии, для работников созданы наиболее безопасные условия.