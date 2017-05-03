В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

|3 мая 2017
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Волонтеры платформы инициатив «Теплица» продолжают осваивать свое новое помещение. При проведении ремонтных работ молодежь сделала неожиданное для всех открытие.
Напомним, что с начала апреля ПИ «Теплица» перебралась в здание на ул. Шевченко, 4А – во дворе «дома Александрова». Перед этим некоторое время пользователем помещения была общественная организация «Слов`янська січ», активисты которой начали производить в нем частичный ремонт. В начале этого года, по обоюдной договоренности, сичевики уступили здание «Теплице», оговорив для себя право проводить в нем свои мероприятия.
Заселившись в новую локацию, молодежь приступила к работам по подготовке здания к экспертной оценке, заказчиком которой, как предполагается, будет выступать горисполком. Стоит отметить, что Славянск участвует в областной программе по созданию молодежных центров - в честь 85-летия Донецкой области на ее территории планируется сформировать сеть таких учреждений. Как минимум, одно из них будет в Славянске (его прототипом станет победившая в областном конкурсе «Теплица»), еще два центра появятся в поселках Райгородок и Мирный.
Непосредственно для Славянска область предоставляет на реализацию проекта 300 тыс. грн., за счет которых закупят оборудование. Часть средств в порядке софинансирования выделит город. Скорее всего, эти деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации для ремонта здания на ул. Шевченко, 4А. Предварительная цена вопроса – 40 тыс. грн. Остальные затраты возьмут на себя зарубежные партнеры – ЮНИСЕФ и USAID.
Сейчас волонтеры сбивают с потолка и стен старую штукатурку, чтобы эксперты могли оценить состояние несущих конструкций. Но самое большое открытие ребята сделали, когда занялись полом. Приподняв доски, они увидели под ними чернеющую пустоту – оказалось, что под зданием имеется заполненный водой подвал. Откачать воду помогли спасатели, предоставив для этого спецтехнику. Анализом ее состава занимался водоканал. Результат исследования показал, что вода питьевая, то есть поступает в подвал вследствие прорыва водопровода. В неформальном общении с волонтерами руководство горводоканала от проблемы постаралось дистанцироваться, заявив, что никакого отношения к пролегающим под «Теплицей» сетям предприятие не имеет. Но в ситуацию вмешался городской голова, который 3 мая поручил директору водоканала разобраться и ликвидировать утечку.
Обнаруженный подвал молодежь платформы инициатив восприняла с энтузиазмом, ведь если получится привести его в пригодное к использованию состояние, то новый дом «Теплицы» автоматически увеличится на один этаж, пускай даже полуподвальный.
Занимаясь реанимацией нового помещения, волонтеры продолжают выполнять и основную культурно-образовательную работу: курсы английского языка, сеансы арт-терапии для детей, игры в кроссминтон и настольный теннис. Правда, использовать для этого пока приходится другие помещения – центральную библиотеку, областной ЦДЮТ, спортзал педуниверситета и пр.
Кроме «плановых» занятий, ребята участвуют и побеждают в различных конкурсах мини-грантов от ЮНИСЕФ. Один из конкурсов, к примеру, позволил получить от грантодателя 25 тыс. грн., за счет которых ребята строят вольеры для работающего на базе КАТП приюта для бездомных собак. Еще один выигранный мини-грант дал возможность приобрести современный 3D-принтер. Обучающие мастер-классы по его практическому применению начнутся в ближайшие дни.
Наступившее наконец-то потепление мотивировало молодежь «Теплицы» возобновить и проект «Кинотеатр под дубком». Первый кинопоказ состоялся на центральной площади города вечером 30 апреля. Если не испортится погода, обещают волонтеры, сеансы будут проводиться ежедневно.
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• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
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• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
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• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
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• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
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Волонтеры платформы инициатив «Теплица» продолжают осваивать свое новое помещение. При проведении ремонтных работ молодежь сделала неожиданное для всех открытие.