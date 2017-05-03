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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Как Славянск отметит День Победы

Антон Скворцов
3 мая 2017 Просмотров: 100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Четверг, 4 мая, 14:00 — фестиваль песни «Память сердца» - ЦКиОС (ДК железнодорожников).

Суббота, 6 мая, с 9:00 до 11:30 — мероприятия, организованные управлением гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с Национальным военно-историческим музеем Украины — центральная площадь.

Понедельник, 8 мая, с 9:00 — возложение цветов к памятникам и братским могилам.

Вторник, 9 Мая, городской парк 

9:00 — митинг-реквием,

10:00 — полевая кухня.

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Комментарии к статье «Как Славянск отметит День Победы»

Четверг, 4 мая, 14:00 — фестиваль песни «Память сердца» - ЦКиОС (ДК железнодорожников).

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