|3 мая 2017
|Просмотров: 100
|
Четверг, 4 мая, 14:00 — фестиваль песни «Память сердца» - ЦКиОС (ДК железнодорожников).
Суббота, 6 мая, с 9:00 до 11:30 — мероприятия, организованные управлением гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с Национальным военно-историческим музеем Украины — центральная площадь.
Понедельник, 8 мая, с 9:00 — возложение цветов к памятникам и братским могилам.
Вторник, 9 Мая, городской парк
9:00 — митинг-реквием,
10:00 — полевая кухня.
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
— 3 мая 2017 —
Аппаратное совещание 3 мая стартовало нетрадиционно: в начале заседания пожелал выступить глава общественной организации «Слов'янська січь» Василий Хоменко. Городской голова Вадим Лях попытался объяснить активисту, что все желающие могут взять слово после рассмотрения оперативных вопросов, но тот был непреклонен. Идти на конфликт мэр не стал.
— 3 мая 2017 —
Волонтеры платформы инициатив «Теплица» продолжают осваивать свое новое помещение. При проведении ремонтных работ молодежь сделала неожиданное для всех открытие.
— 3 мая 2017 —
В Славянске 28 апреля состоялось подведение итогов ежегодного смотра-конкурса по охране труда. В малом зале исполкома наградили представителей предприятий, учреждений и организаций, где, по мнению профильной городской комиссии, для работников созданы наиболее безопасные условия.
— 28 апреля 2017 —
В славянском исполкоме 25 апреля состоялось второе заседание рабочей группы, созданной для изучения вопроса о дальнейшем использовании памятника архитектуры местного значения – «Виллы «Мария».
Приветствую, гость! Вход
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Как Славянск отметит День Победы»
Четверг, 4 мая, 14:00 — фестиваль песни «Память сердца» - ЦКиОС (ДК железнодорожников).