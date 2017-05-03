Как Славянск отметит День Победы

— 3 мая 2017 —

Аппаратное совещание 3 мая стартовало нетрадиционно: в начале заседания пожелал выступить глава общественной организации «Слов'янська січь» Василий Хоменко. Городской голова Вадим Лях попытался объяснить активисту, что все желающие могут взять слово после рассмотрения оперативных вопросов, но тот был непреклонен. Идти на конфликт мэр не стал.

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