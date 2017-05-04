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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Антон Скворцов
4 мая 2017 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Все авторы получили в подарок экземпляры сборника.

В минувшую пятницу, 28 апреля, в славянской школе №8 презентовали очередной сборник детского творчества «Навіяне дитинством».

Нынешний выпуск стал девятым по счету. В него вошли стихи и проза сорока авторов - как дебютантов, так и опытных сочинителей, в числе которых немало членов Международной академии литературы и журналистики. 

Особенность девятого сборника в том, что в нем впервые представлены произведения не только учащихся 8 школы, но и авторов из других учебных заведений, которые решили присоединиться к творческому процессу. 

В ходе презентации авторы читали свои произведения со сцены. Выступления перемежались номерами художественной самодеятельности, подготовленными воспитанниками школы. 

«Вместе мы сделали многое для того, чтобы выявить способности, развить таланты, чтобы всегда жило доброе и вечное слово», - подчеркнула вдохновитель проекта, директор ООШ №8 Светлана Делеске.

По традиции, экземпляры сборника получили все авторы, а также организаторы и гости мероприятия.

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Комментарии к статье «Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник»

В минувшую пятницу, 28 апреля, в славянской школе №8 презентовали очередной сборник детского творчества «Навіяне дитинством».

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