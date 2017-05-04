Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

|4 мая 2017
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В минувшую пятницу, 28 апреля, в славянской школе №8 презентовали очередной сборник детского творчества «Навіяне дитинством».
Нынешний выпуск стал девятым по счету. В него вошли стихи и проза сорока авторов - как дебютантов, так и опытных сочинителей, в числе которых немало членов Международной академии литературы и журналистики.
Особенность девятого сборника в том, что в нем впервые представлены произведения не только учащихся 8 школы, но и авторов из других учебных заведений, которые решили присоединиться к творческому процессу.
В ходе презентации авторы читали свои произведения со сцены. Выступления перемежались номерами художественной самодеятельности, подготовленными воспитанниками школы.
«Вместе мы сделали многое для того, чтобы выявить способности, развить таланты, чтобы всегда жило доброе и вечное слово», - подчеркнула вдохновитель проекта, директор ООШ №8 Светлана Делеске.
По традиции, экземпляры сборника получили все авторы, а также организаторы и гости мероприятия.
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• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
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• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
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• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
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В минувшую пятницу, 28 апреля, в славянской школе №8 презентовали очередной сборник детского творчества «Навіяне дитинством».