Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Нынешний выпуск стал девятым по счету. В него вошли стихи и проза сорока авторов - как дебютантов, так и опытных сочинителей, в числе которых немало членов Международной академии литературы и журналистики.

Особенность девятого сборника в том, что в нем впервые представлены произведения не только учащихся 8 школы, но и авторов из других учебных заведений, которые решили присоединиться к творческому процессу.

В ходе презентации авторы читали свои произведения со сцены. Выступления перемежались номерами художественной самодеятельности, подготовленными воспитанниками школы.

«Вместе мы сделали многое для того, чтобы выявить способности, развить таланты, чтобы всегда жило доброе и вечное слово», - подчеркнула вдохновитель проекта, директор ООШ №8 Светлана Делеске.

По традиции, экземпляры сборника получили все авторы, а также организаторы и гости мероприятия.