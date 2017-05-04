В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

|4 мая 2017
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Более 70 лет прошло после окончания Второй мировой войны, но до сих пор в земле Донетчины лежит прах бойцов, участвовавших в сражениях 1941-43 гг. Накануне очередного Дня победы над нацизмом в Славянском районе состоялось перезахоронение найденных поисковиками останков.
3 мая возле братской могилы села Татьяновка прошел торжественный митинг, в ходе которого свой последний приют нашли еще 86 воинов советской армии, участвовавших в боях за освобождение Донбасса. Мероприятие было достаточно многолюдным - отдать дань памяти погибшим защитникам в Татьяновку приехали первые руководители Донецкой области, Славянского района, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, ветераны и жители близлежащих населенных пунктов, чьих родственников унесла Вторая мировая война.
Обращаясь к собравшимся, губернатор Донецкой области Павел Жебривский подчеркнул необходимость работы по поиску и увековечиванию памяти погибших бойцов. Особенно важно это ввиду событий, переживаемых Украиной сегодня. Ведь развязанная российским агрессором война продолжает отнимать жизни наших соотечественников, которые, повторяя подвиг своих предков, продолжают до последней капли крови отстаивать суверенность государства.
- Воздавая должное мужеству павших героев, мы не должны забывать, что День Победы – это прежде всего символ цены, заплаченной Украиной за свою независимость, и раскачивать истерию «победобесия», как это происходит в РФ, значит спекулировать на трагических страницах истории. Этого допустить мы не можем, - сказал Павел Жебривский.
Розыском и эксгумацией останков погибших бойцов на территории Славянского района вот уже 6 лет занимается поисковая группа общественной организации «Плацдарм». Как рассказал руководитель организации Алексей Юков, за это время поисковики «подняли» из земли Славянщины прах более 2 тысяч солдат Красной армии, а также останки около 700 военнослужащих других армий. Большой удачей при этом считается возможность идентифицировать павших воинов, но это, к сожалению, случается крайне редко. Так, из 86 красноармейцев, чей прах перезахоронили 3 мая, установить не удалось никого. Тем не менее, по словам Алексея Юкова, волонтеры «Плацдарма» готовы и дальше вести поисковую работу, руководствуясь тезисом «война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат». Пришедших на мероприятие людей он призвал помнить о том, что любая война – это прежде всего боль и страдания, кровь и жертвы. Поэтому преклонение перед подвигом воинов-освободителей не должно быть абстрактным, оно должно мотивировать современных украинцев к активной гражданской позиции и осознанию своей роли в скорейшем наступлении мира.
Церемония перезахоронения состояла из нескольких фрагментов. После того, как отзвучали речи выступающих и подготовленные школьниками музыкально-литературные композиции, духовенство Святогорской Свято-Успенской лавры отслужило по погибшим заупокойную литургию. Предание солдатских останков земле проходило с соблюдением воинских традиций - в момент их захоронения прозвучал троекратный залп, а присутствующие на мероприятии нацгвардейцы торжественно «взяли под козырек».
Отметим, что за последние 4 года только на территории Маяцкого сельского совета было перезахоронено почти 400 красноармейцев. Сколько бойцов до сих пор не найдено – сказать невозможно, но, по оценке краеведов, работы для поисковых групп хватит еще на долгие годы.
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• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
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• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
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3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
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Более 70 лет прошло после окончания Второй мировой войны, но до сих пор в земле Донетчины лежит прах бойцов, участвовавших в сражениях 1941-43 гг. Накануне очередного Дня победы над нацизмом в Славянском районе состоялось перезахоронение найденных поисковиками останков.