Патриотический автопробег в память о погибших воинах

|4 мая 2017
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Дата 2 мая звучит в отечественном информационном пространстве в привязке к событиям, происходившим в 2014 году в Одессе. Между тем, для Славянска этот день тоже имеет свое историческое значение.
Три года назад возле поселка Андреевка произошел эпизод, который мгновенно разлетелся по всем информационным каналам. В этот день группа террористов, прикрываясь «мирным населением», заблокировала колонну украинских военнослужащих и потребовала сдать оружие. После продолжительных переговоров обе стороны сошлись на том, что солдаты все же проезжают, но имеющийся боезапас перед этим выстреливают в воздух. Звуки автоматных очередей послужили отличным прикрытием для провокативного обстрела военных из засады. В результате того столкновения погибли два бойца 95-й ОМБР ВСУ – 20-летний винничанин Петр Коваленко и 28-летний Сергей Панасюк, родом из города Коростышев. Спустя некоторое время на месте их гибели появился памятный знак. Сперва это был деревянный крест, который вскоре был срезан неизвестными вандалами. В 2016 году памятное место обозначили металлической конструкцией. На ее открытие, напомним, приезжал отец одного из погибших героев – Николай Коваленко.
В нынешнем году приуроченное к поминовению павших бойцов мероприятие ознаменовалось организационной неразберихой. Планируя автопробег, активисты ориентировались на время, указанное организаторами киевской волонтерской группы, которая в этот день открывала другой памятный знак – вблизи Краматорска, на месте гибели экипажа вертолета, сбитого боевиками 24 июня 2014 года. Из-за несостыковки получилось, что обе группы действовали по раздельности: киевляне, военные и общественность Андреевки шли по своему плану, славянцам же пришлось импровизировать. Как бы там ни было, запланированную программу активисты выполнили – объехав несколько расположенных вокруг Славянска захоронений, они вспомнили детали событий, при которых гибли украинские военные, почтили их память минутой молчания и возложили к памятным знакам цветы. Главным тезисом всех выступлений был призыв помнить подвиг воинов-освободителей и делать все, чтобы их смерть не была напрасной. На этом поприще, по общему мнению, работы у патриотов более чем достаточно – как на местном, так и на общегосударственном уровне.
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Четверг, 4 мая, 14:00 — фестиваль песни «Память сердца» - ЦКиОС (ДК железнодорожников).
Приветствую, гость! Вход
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
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Дата 2 мая звучит в отечественном информационном пространстве в привязке к событиям, происходившим в 2014 году в Одессе. Между тем, для Славянска этот день тоже имеет свое историческое значение.