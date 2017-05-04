 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

Павел Коротенко
4 мая 2017 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Возле каждого памятного знака активисты зачитывали отрывки из книги «Память жива», в которой краеведы СК НАУ изложили сведения о павших под Славянском воинах ВСУ и обстоятельствах их гибели. Фото - Павел Коротенко.

Дата 2 мая звучит в отечественном информационном пространстве в привязке к событиям, происходившим в 2014 году в Одессе. Между тем, для Славянска этот день тоже имеет свое историческое значение.

Три года назад возле поселка Андреевка произошел эпизод, который мгновенно разлетелся по всем информационным каналам. В этот день группа террористов, прикрываясь «мирным населением», заблокировала колонну украинских военнослужащих и потребовала сдать оружие. После продолжительных переговоров обе стороны сошлись на том, что солдаты все же проезжают, но имеющийся боезапас перед этим выстреливают в воздух. Звуки автоматных очередей послужили отличным прикрытием для провокативного обстрела военных из засады. В результате того столкновения погибли два бойца 95-й ОМБР ВСУ – 20-летний винничанин Петр Коваленко и 28-летний Сергей Панасюк, родом из города Коростышев. Спустя некоторое время на месте их гибели появился памятный знак. Сперва это был деревянный крест, который вскоре был срезан неизвестными вандалами. В 2016 году памятное место обозначили металлической конструкцией. На ее открытие, напомним, приезжал отец одного из погибших героев – Николай Коваленко.   

В нынешнем году приуроченное к поминовению павших бойцов мероприятие ознаменовалось организационной неразберихой. Планируя автопробег, активисты ориентировались на время, указанное организаторами киевской волонтерской группы, которая в этот день открывала другой памятный знак – вблизи Краматорска, на месте гибели экипажа вертолета, сбитого боевиками 24 июня 2014 года. Из-за несостыковки получилось, что обе группы действовали по раздельности: киевляне, военные и общественность Андреевки шли по своему плану, славянцам же пришлось импровизировать. Как бы там ни было, запланированную программу активисты выполнили – объехав несколько расположенных вокруг Славянска захоронений, они вспомнили детали событий, при которых гибли украинские военные, почтили их память минутой молчания и возложили к памятным знакам цветы. Главным тезисом всех выступлений был призыв помнить подвиг воинов-освободителей и делать все, чтобы их смерть не была напрасной. На этом поприще, по общему мнению, работы у патриотов более чем достаточно – как на местном, так и на общегосударственном уровне.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

«Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины

Саженцы на набережной Торца обгладывают козы

Как Славянск отметит День Победы

Пенсии пересчитали

О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам

РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы

На Артема будут менять электросчетчики

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Подведены итоги конкурса по охране труда

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

2 мая 2017

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

«Вольники» Славянска завоевали 10 наград

Чемпионат Донецкой области по боевому самбо

Серебряные медали Богданова и Гончарова

Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары

В центральном парке облагораживают вход

Также в разделе

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

— 4 мая 2017 —

Более 70 лет прошло после окончания Второй мировой войны, но до сих пор в земле Донетчины лежит прах бойцов, участвовавших в сражениях 1941-43 гг. Накануне очередного Дня победы над нацизмом в Славянском районе состоялось перезахоронение найденных поисковиками останков.

Читать далее ⇒

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

— 4 мая 2017 —

Имя Петра Дудника (на фото) в Славянске известно, наверное, каждому. Волонтер, пастор церкви «Добрая весть», учредитель приюта «Паруса надежды», зачинатель программы «Украина без сирот», отец восьмерых детей, шестеро из которых - приемные. Теперь, говорит Петр Дудник, детей у него девять. Еще одного приемного сына семья поддерживает на расстоянии. Маленький Джоэл живет в приюте в Кении.

Читать далее ⇒

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

— 4 мая 2017 —

В минувшую пятницу, 28 апреля, в славянской школе №8 презентовали очередной сборник детского творчества «Навіяне дитинством».

Читать далее ⇒

Как Славянск отметит День Победы

— 3 мая 2017 —

Четверг, 4 мая, 14:00 — фестиваль песни «Память сердца» - ЦКиОС (ДК железнодорожников).

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Патриотический автопробег в память о погибших воинах»

Дата 2 мая звучит в отечественном информационном пространстве в привязке к событиям, происходившим в 2014 году в Одессе. Между тем, для Славянска этот день тоже имеет свое историческое значение.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянску нужен ДЭУ

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

«Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Забрался в детский лагерь

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Пенсии пересчитали

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чемоданные настроения

Не в своих санях

Заскоки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

«Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины

Саженцы на набережной Торца обгладывают козы

Как Славянск отметит День Победы

Пенсии пересчитали

О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам

РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы

На Артема будут менять электросчетчики

Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

Подведены итоги конкурса по охране труда

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад

2 мая 2017

В Славянске состоялся турнир по боулингу

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо

Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

«Вольники» Славянска завоевали 10 наград

Чемпионат Донецкой области по боевому самбо

Серебряные медали Богданова и Гончарова

Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары

В центральном парке облагораживают вход

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top