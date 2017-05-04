Патриотический автопробег в память о погибших воинах

Три года назад возле поселка Андреевка произошел эпизод, который мгновенно разлетелся по всем информационным каналам. В этот день группа террористов, прикрываясь «мирным населением», заблокировала колонну украинских военнослужащих и потребовала сдать оружие. После продолжительных переговоров обе стороны сошлись на том, что солдаты все же проезжают, но имеющийся боезапас перед этим выстреливают в воздух. Звуки автоматных очередей послужили отличным прикрытием для провокативного обстрела военных из засады. В результате того столкновения погибли два бойца 95-й ОМБР ВСУ – 20-летний винничанин Петр Коваленко и 28-летний Сергей Панасюк, родом из города Коростышев. Спустя некоторое время на месте их гибели появился памятный знак. Сперва это был деревянный крест, который вскоре был срезан неизвестными вандалами. В 2016 году памятное место обозначили металлической конструкцией. На ее открытие, напомним, приезжал отец одного из погибших героев – Николай Коваленко.

В нынешнем году приуроченное к поминовению павших бойцов мероприятие ознаменовалось организационной неразберихой. Планируя автопробег, активисты ориентировались на время, указанное организаторами киевской волонтерской группы, которая в этот день открывала другой памятный знак – вблизи Краматорска, на месте гибели экипажа вертолета, сбитого боевиками 24 июня 2014 года. Из-за несостыковки получилось, что обе группы действовали по раздельности: киевляне, военные и общественность Андреевки шли по своему плану, славянцам же пришлось импровизировать. Как бы там ни было, запланированную программу активисты выполнили – объехав несколько расположенных вокруг Славянска захоронений, они вспомнили детали событий, при которых гибли украинские военные, почтили их память минутой молчания и возложили к памятным знакам цветы. Главным тезисом всех выступлений был призыв помнить подвиг воинов-освободителей и делать все, чтобы их смерть не была напрасной. На этом поприще, по общему мнению, работы у патриотов более чем достаточно – как на местном, так и на общегосударственном уровне.