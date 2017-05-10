На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

В преддверии 72-й годовщины Победы над нацизмом Министерство обороны решило провести в прифронтовой полосе динамичную акцию – автопробег ретротехники, использовавшейся красноармейцами в период Второй мировой войны. Стартовало мероприятие 6 мая на Соборной площади Славянска.

Американский «бьюик», танкетка с красными звездами и надписью «За Родину», мотоцикл с коляской, пушка-сорокопятка, пулемет «Максим», стрелковое оружие - сегодня увидеть технику, бывшую на вооружении подразделений советской армии можно только в музее, и то далеко не в каждом. Начиная с 6 мая, такую возможность получили жители Славянска, Краматорска, Волновахи, Мангуша и Покровска. Финал автопробега запланирован на 10-е число в Мариуполе.

Команда автопробега была комбинированной. Помимо военных, в нее вошли краеведы, историки, волонтеры и активисты клубов исторической реконструкции из разных регионов. Все они были одеты в гимнастерки и кители солдат и офицеров Красной армии. На груди у каждого виднелся красный мак – принятый в Украине знак памяти о погибших воинах. Такое оформление, в первую очередь, привлекло к акции внимание старшей возрастной категории горожан. А когда артисты Черниговского военно-музыкального центра начали исполнять фронтовые песни, на глазах у этой части аудитории появились слезы.

Впрочем, концертная программа включала в себя и современные песни на военно-патриотическую тематику. По задумке организаторов, такой репертуар символизировал связь поколений воинов-освободителей: тех, кто освобождал Украину от нацизма в 1941-43 годах, и тех, кто отстаивает ее рубежи в наши дни. Обращаясь к немногочисленным зрителям, ведущие неоднократно подчеркивали тезис о героическом подвиге украинского народа, которому на протяжении всей своей истории приходилось бороться за независимость.

Показ ретротехники и концерт военных артистов продолжался на Соборной площади около двух часов, после чего участники автопробега совместно с представителями городской власти и активистами-общественниками отправились на Северное кладбище, где возложили цветы к братской могиле воинов советской армии, погибших в боях за освобождение Славянска.