Славянск отметил День Победы

Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы над нацизмом, в Славянске традиционно прошли в городском парке. Отметить 9 мая и отдать дань уважения ветеранам войны сюда пришли несколько сот горожан.

Центральным событием стал митинг-реквием возле монумента Славы. Собравшихся приветствовали городской голова Вадим Лях, народный депутат Украины Олег Недава, депутат Славянского горсовета Алексей Яковленко, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук, военный комиссар Борис Балан, а также старший лейтенант воинской части 3035 Нацгвардии Украины Андрей Мирошниченко. Выступавшие вспоминали трагические события военных лет, благодарили ветеранов, ряды которых, увы, редеют с каждым годом, желали им здоровья и долголетия. Звучали слова о необходимости скорейшего возвращения мира и восстановления страны. Память тех, кто погиб на войне и умер после, в мирное время, почтили минутой молчания.

Митинг проходил в форме тематического театрализованного представления, которое подготовил коллектив Центра детского и юношеского творчества. Выступали воспитанники центра, участники творческих коллективов города. Хор ветеранов войны и труда исполнил попурри из песен военных лет.

По окончании митинга к вечному огню, зажженному по случаю праздника на постаменте монумента Славы, возложили цветы.

Следующей частью праздничной программы стал концерт с участием творческих коллективов, который проходил на площадке возле летнего кинотеатра им. ХХХ-летия Победы. Рядом расположилась походная кухня, где военнослужащие Нацгвардии и военкомата готовили солдатскую кашу и угощали ею всех желающих.