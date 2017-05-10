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Фотофакт

Память и примирение

Славянск отметил День Победы

Антон Скворцов
10 мая 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы над нацизмом, в Славянске традиционно прошли в городском парке. Отметить 9 мая и отдать дань уважения ветеранам войны сюда пришли несколько сот горожан.

Центральным событием стал митинг-реквием возле монумента Славы. Собравшихся приветствовали городской голова Вадим Лях, народный депутат Украины Олег Недава, депутат Славянского горсовета Алексей Яковленко, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук, военный комиссар Борис Балан, а также старший лейтенант воинской части 3035 Нацгвардии Украины Андрей Мирошниченко. Выступавшие вспоминали трагические события военных лет, благодарили ветеранов, ряды которых, увы, редеют с каждым годом, желали им здоровья и долголетия. Звучали слова о необходимости скорейшего возвращения мира и восстановления страны. Память тех, кто погиб на войне и умер после, в мирное время, почтили минутой молчания. 

Митинг проходил в форме тематического театрализованного представления, которое подготовил коллектив Центра детского и юношеского творчества. Выступали воспитанники центра, участники творческих коллективов города. Хор ветеранов войны и труда исполнил попурри из песен военных лет. 

По окончании митинга к вечному огню, зажженному по случаю праздника на постаменте монумента Славы, возложили цветы. 

Следующей частью праздничной программы стал концерт с участием творческих коллективов, который проходил на площадке возле летнего кинотеатра им. ХХХ-летия Победы. Рядом расположилась походная кухня, где военнослужащие Нацгвардии и военкомата готовили солдатскую кашу и угощали ею всех желающих.

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Комментарии к статье «Славянск отметил День Победы»

Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы над нацизмом, в Славянске традиционно прошли в городском парке. Отметить 9 мая и отдать дань уважения ветеранам войны сюда пришли несколько сот горожан.

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