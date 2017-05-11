В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев

Суровый отбор

На открытие экспозиции в музее собрались люди, так или иначе сопричастные с темой творчества – ученики и выпускники станции юных техников, их родители и преподаватели, представители городского руководства и журналисты. Всего в экспозицию включили около 90 авторских работ, выполненных в разных техниках.

Большинство экспонатов отражают такие направления творчества, как резьба по дереву, бумагопластика, изобразительное искусство. При этом часть выставленных на обзор работ имеет награды за участие в конкурсах различного уровня: от общегородских – до всеукраинских. Некоторые выпускники станции, кстати, уже претендуют на статус мастера.

Выставка могла бы быть в разы масштабнее, признаются организаторы, ведь общее количество работ кружковцев исчисляется сотнями. Но для размещения даже половины этих изделий потребовалась бы очень много экспозиционного пространства. Поэтому отбор работ для экспозиции был очень придирчивым и в определенной степени мучительным, ибо разместить на стендах хотелось «самое-самое», и отсеивать участников пришлось, что называется, скрепя сердце.

Демонстрация с приглашением

Как выяснилось в ходе презентации, выставка работ юных техников проходит в музее не впервые, эту традиция родилась еще в 2012 году. По словам преподавателей станции, проведенное тогда мероприятие дало незамедлительный эффект – в кружки и студии СЮТ стали массово записываться школьники и студенты. Организаторы выставки искренне надеются, что нынешняя экспозиция также пробудит интерес юных жителей города к занятию техническим или народным творчеством. Чтобы каждый мог выбрать привлекательное для себя направление, на отдельном стенде организаторы разместили список кружков и студий, работающих на базе Славянской станции юных техников.

Отметим, что сейчас на станции занятия проводятся в таких группах: спортивно-технические кружки (судомодельный, авиамодельный, автомодельный, мототехнический, воздушные змеи), конструкторские кружки (резьба по дереву, выпиливание, столярно-конструкторский, юный станочник, космическое моделирование и начальное техническое моделирование), радиоспортивные кружки (радиотехнический, радиооператоры, радисты КВ). Кроме того, в учреждении функционируют студии технического дизайна и технической эстетики, бисероплетения, лозоплетения, изобразительного искусства, фотографии и психологии.

Более детальную информацию о направлениях работы, а также условиях и графике занятий желающие могут узнать по телефону 3-34-57. Но начать все же рекомендуем с выставки в музее – это будет хорошим мотиватором для будущих юных мастеров.