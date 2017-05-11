В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев

|11 мая 2017
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На протяжении ближайшего месяца в краеведческом музее Славянска будут экспонироваться лучшие изделия, изготовленные руками воспитанников и преподавателей городской станции юных техников. Презентация выставки состоялась 5 мая.
На открытие экспозиции в музее собрались люди, так или иначе сопричастные с темой творчества – ученики и выпускники станции юных техников, их родители и преподаватели, представители городского руководства и журналисты. Всего в экспозицию включили около 90 авторских работ, выполненных в разных техниках.
Большинство экспонатов отражают такие направления творчества, как резьба по дереву, бумагопластика, изобразительное искусство. При этом часть выставленных на обзор работ имеет награды за участие в конкурсах различного уровня: от общегородских – до всеукраинских. Некоторые выпускники станции, кстати, уже претендуют на статус мастера.
Выставка могла бы быть в разы масштабнее, признаются организаторы, ведь общее количество работ кружковцев исчисляется сотнями. Но для размещения даже половины этих изделий потребовалась бы очень много экспозиционного пространства. Поэтому отбор работ для экспозиции был очень придирчивым и в определенной степени мучительным, ибо разместить на стендах хотелось «самое-самое», и отсеивать участников пришлось, что называется, скрепя сердце.
Как выяснилось в ходе презентации, выставка работ юных техников проходит в музее не впервые, эту традиция родилась еще в 2012 году. По словам преподавателей станции, проведенное тогда мероприятие дало незамедлительный эффект – в кружки и студии СЮТ стали массово записываться школьники и студенты. Организаторы выставки искренне надеются, что нынешняя экспозиция также пробудит интерес юных жителей города к занятию техническим или народным творчеством. Чтобы каждый мог выбрать привлекательное для себя направление, на отдельном стенде организаторы разместили список кружков и студий, работающих на базе Славянской станции юных техников.
Отметим, что сейчас на станции занятия проводятся в таких группах: спортивно-технические кружки (судомодельный, авиамодельный, автомодельный, мототехнический, воздушные змеи), конструкторские кружки (резьба по дереву, выпиливание, столярно-конструкторский, юный станочник, космическое моделирование и начальное техническое моделирование), радиоспортивные кружки (радиотехнический, радиооператоры, радисты КВ). Кроме того, в учреждении функционируют студии технического дизайна и технической эстетики, бисероплетения, лозоплетения, изобразительного искусства, фотографии и психологии.
Более детальную информацию о направлениях работы, а также условиях и графике занятий желающие могут узнать по телефону 3-34-57. Но начать все же рекомендуем с выставки в музее – это будет хорошим мотиватором для будущих юных мастеров.
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• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
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На протяжении ближайшего месяца в краеведческом музее Славянска будут экспонироваться лучшие изделия, изготовленные руками воспитанников и преподавателей городской станции юных техников. Презентация выставки состоялась 5 мая.